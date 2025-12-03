不用緊張？ 網傳吉林男隨機砍人9死 官方發通緝、拒說明案情

通榆縣公安情報中心發出協查通知。（取材自微博）

吉林省松原市長嶺縣2日傳出一起惡性案件，網路瘋傳一名中年男子襲擊多人，甚至有傳言稱多達9人死亡。對此，松原當地警方獲知，人還沒抓到，正在抓捕，具體不清楚去向，案情暫不便透露。長嶺縣警方昨天則表示「等官方通報，不用緊張」

滄湘晨報報導，網傳一份協查文書，34歲姚姓男子有重大犯案嫌疑，其方圓臉、中長髮皮膚偏黑，案發時上身穿黑色衣服，下身穿黑褲運動鞋。通知要求各單位立即開展工作，如有線索應第一時間上報。

通榆縣公安局工作人員稱對此事不知情，可以關注警方官網的消息。

香港媒體指出，案件在社交平台引發關注，當地網民表示，在官方通報疑犯落網前不敢出門。有網民表示，疑犯在長嶺縣政府附近襲擊多人後逃至通榆縣，翌日又在通榆縣犯案，目前仍在逃亡中。

據報導，關於作案動機眾說紛紜，有網民表示疑犯最初在長嶺縣入室搶劫殺人，有網民則懷疑是無差別攻擊報復社會。

另據極目新聞報導，有知情人林剛（化名）稱，姚男曾因盜竊多次入獄，最近一次在今年6月出獄。

林剛稱，2024年，他和姚男一同被關押在長嶺縣看守所。「他進來是因為盜竊，一來就感覺跟很多人很熟，後來瞭解到，他已經進進出出好幾次了，基本是因為盜竊。」在看守所，姚某「挺能嘮」，個頭瘦小，但很幹練。

