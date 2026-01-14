不用繩索徒手攻頂 Netflix《赤手獨攀台北101：直播》24日全球同步公開

自由攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德。（Netflix提供）

先別管去台北101逛街店員會不會大小眼，因為有比逛街更大條的，就是自由攀岩界的傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），計畫徒手攻頂台北101的計畫，1月24日早上9點，透過Netflix《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）向全球公開。

《赤手獨攀台北101：直播》預計以4小時，完成101層樓、508公尺，全程徒手攀登的任務。（Netflix提供）

過去曾在紀錄片《赤手登峰》（Free Solo），展現挑戰優勝美地國家公園（Yosemite National Park）的驚險過程，艾力克斯霍諾德現在有了新的目標：台北101大樓。他表示，「我想我這些年已經習慣了恐懼。不管事前做了多少準備，總有意料之外的事情發生。」

其實最近幾個月，在台北101大樓上班的人，都已經目睹艾力克斯在外牆練習攀爬的光景，不過他是有配戴安全繩索的。只是等到正式活動開始時，就不會有任何繩索，也讓挑戰指數直接突破雲霄。

預告當中，也加入了艾力克斯妻子的說法：「大家常常有一個疑問是：艾力克斯現在是一個爸爸了，但仍在挑戰自由攀登？」但她也提到，艾力克斯就是這樣的一個人。不過，毫無疑問，艾力克斯必須心無旁騖、且完成這項挑戰。

這場直播，預計會有5位直播嘉賓一同參與：Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。

