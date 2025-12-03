不用繳所得稅了？川普暗示將啟動財政史上最極端改革

美國總統川普（Donald Trump）12月2日在白宮會後受訪時，罕見以更直白的語氣暗示，美國可能在不久的將來走向「不必繳聯邦所得稅」的制度。他表示，其政府推動的關稅措施已帶來可觀收入，足以支撐一場超過百年歷史的重大稅制變革。



川普在談及內閣會議後的財政議題時指出，美國目前透過關稅取得的收入「非常豐厚，也非常龐大」，因此他認為，未來的美國人有可能不再需要以所得稅作為政府主要財源。他並以輕鬆語氣補充，所得稅制度不論是被完全取消、象徵性保留下來，或維持在遠低於現行的稅率，都屬於政府正在考量的方向。

最具顛覆性的財政改革



若真正實施，廢除聯邦所得稅將成為美國超過一世紀以來最廣泛、最具顛覆性的財政改革。川普多年來主張以關稅取代稅收，這次的公開談話也被視為他迄今對此最明確的支持說法。

川普在其第二任期初期提出的稅改藍圖中，就曾規劃取消對個人收入低於15萬美元者的所得稅，並以進口關稅作為財源替代。他今年稍早也曾強調，美國應恢復「讓人民更富裕、更強大」的制度，並認為政府不應向本國公民徵稅以補貼海外，而應向外國徵收關稅，將其視為恢復財政自主的方式。

在接受知名播客主持人喬．羅根（Joe Rogan）訪談時，當時仍為候選人的川普也曾被問到是否認真考慮取消個人所得稅，他當時明確回答「當然，為什麼不呢？」並再度強調關稅足以支撐薪資稅與其他政府開支。

川普曾主張徵收一次性的「淨資產稅」



川普對稅制的看法並非始終一致。1999年以改革黨（Reform Party）身分參選時，他曾主張針對資產超過1000萬美元的富裕族群徵收一次性的「淨資產稅」。如今若要推動全面廢除所得稅，勢必需要國會大幅修改現行稅法，而在眾議院僅具備小幅領先優勢的情況下，相關法案勢將面臨激烈攻防。

長期以來，「取消所得稅」在美國政界一直是很邊緣化的非主流構想；但隨著川普不斷強調關稅能成為新財政支柱，這一概念已逐步進入國家層級的政策討論，並引發外界對美國稅制未來走向的關注。



