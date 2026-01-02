不用老師也能改作文？台大醫學生推免費AI神器 學測作文秒給分還教你寫

記者許雅惠／台北報導

為了替學測考生加把勁，有台大醫學系學生自行開發一款能「自動改作文」的網站《墨墨AI作文導師》，希望透過AI輔助，幫考生在作文科目力拚高分。（圖／技專校院入學測驗中心提供）

學測倒數進入最後兩週，高三生全面衝刺，作文更成為不少考生的「關鍵搶分題」。為了替學測生加把勁，有台大醫學系學生自行開發一款能「自動改作文」的網站《墨墨AI作文導師》，希望透過AI輔助，幫考生在作文科目力拚高分。

IG上分享，進入網站後，首先可選擇作文題型，分為「知性題」與「情意題」，作答方式也相當彈性，不論是直接打字，或上傳手寫作文照片都能使用。AI讀取內容後，會即時給出分數與評語，並標示出寫得出色的段落，同時推薦可學習的作家與延伸閱讀資料，協助學生深化寫作能力；系統還會實際示範修改一小段內容，最後再附上簡單練習題，讓考生馬上動筆強化手感。

台大醫學生自製AI改作文網站。（圖／翻攝自墨墨AI作文導師）

不只改作文，遇到疑問也能即時求助。網站設有「常見問題」專區供查詢，點擊頁面上方的「鉛筆圖示」，還能解鎖各種作文小技巧，內容實用又不失趣味，讓不少學生直呼「讀書也能有點療癒感」。

近期平台又更新功能。除了可額外輸入引文與完整題目，還新增「隨機命題」按鈕，隨機生成各式作文題目，方便考生反覆練習；作文也支援多張圖片上傳，送出前可先檢查錯字、調整內容，大幅提升使用便利性。

此外，AI提供的作文解析現在也能匯出成圖片儲存，方便日後複習；若對評語仍有疑惑，還能選擇「討論作文」功能，直接與AI互動深談，讓學測作文練習更有效率。

