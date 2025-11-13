不用花百萬吃藥！每天走5千步，失智風險降54%、大腦年輕7歲
雖然近期已有新藥可用於治療阿茲海默症，但價格高昂，整個療程需長達一年以上，花費可能超過百萬元，對多數家庭而言仍是沉重負擔。基因醫師張家銘提到，其實每天走路超過5,000步，就能有效大幅降低失智風險，延緩大腦老化。
2025年發表於《Nature Medicine》的研究，追蹤296位認知正常的中老年人，平均觀察時間近9年。研究團隊使用計步器記錄每天走路步數，並透過腦部正子攝影追蹤類澱粉蛋白與tau蛋白累積，同時進行年度認知功能測驗。
結果顯示，走路越多，認知退化速度越慢。尤其每天走5,000到7,500步的人，失智風險可降低高達54%，大腦保持正常功能的時間比久坐者多出近7年。
張家銘醫師建議，日常生活中就可以可輕鬆累積步數。搭捷運提早一站下車、買菜多繞一條街、接孫子順便散步，甚至可將一天5,000步拆成多次完成，每次1,000步即可，讓它變得輕鬆又可持續執行的。這不僅增加腦部血流，促進神經傳導物質生成，也能改善精神狀態、睡眠與情緒。
對有家族失智史或開始出現記憶力下降的人而言，「走路」是一種簡單、低成本且有科學證實的預防策略。每天5,000步，是啟動大腦自我保護的起跑線，每一步，都是為了保住還能清楚記得鑰匙放哪、家人生日與自己生活品質的腦力。
