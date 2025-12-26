不用衝太麻里 雙北就能迎接跨年曙光！5大浪漫日出秘境快筆記

Photo Credits：sky_kuei、yijiun_lee

想看跨年第一道曙光，不一定要一路衝到太麻里！其實在雙北，就藏著不少能輕鬆迎接日出的浪漫秘境。無論是情侶約會、朋友跨年後續攤，或想一個人靜靜迎接新開始，這5個雙北日出景點都值得你提早筆記，讓2025從溫柔曙光開始。

【五大浪漫日出秘境】

軍艦岩親山步道

三芝淺水灣

鼻頭角步道

南山寺景觀平台

三貂嶺

軍艦岩親山步道/看晨光灑落台北盆地

https://www.instagram.com/p/B_nJuvxHbkH/

廣告 廣告

https://www.instagram.com/p/B_xNT5SpAoE/

Photo Credits：terri_1120、blair1530、kerina_214

軍艦岩位於石牌的榮總正後方山區，海拔只有185.6公尺，嶺上突出的巨岩聳立在山巒之間，乍看如同海上艦艇，因此得名軍艦岩。健走軍艦岩親山步道沿途可欣賞珍貴老樹和自然景觀，登上軍艦岩，可以360度展望視野將台北盆地和環山景觀盡收眼底，除了可以鳥瞰士林、北投、石牌、天母等區域，關渡平原、觀音山、大屯山群峰、紗帽山、五指山等山巒美景也能盡收眼底。

地址：台北市北投區奇岩路

三芝淺水灣/日出倒影海面超浪漫

https://www.instagram.com/sunganhuang/p/DQyrzzpE_H2/

https://www.instagram.com/p/B2HT6sDjmiv/

https://www.instagram.com/p/BTta8yHjOP-/

Photo Credits：sunganhuang、 xuyuz0522、joy1302005

到淺水灣不只可以玩水，隨著時序將要進入冬天，到這邊欣賞海岸線美景也是不錯的選擇，特別是晴空萬里的時候，蔚藍的海天一色，彷彿心裡的不愉快都能在此煙消雲散。

地址：新北市三芝區後厝裡北勢子淡金公路

鼻頭角步道/北海岸最美日出

https://www.instagram.com/sky_kuei/p/DMePCokSN5B/

https://www.instagram.com/p/BzQuVScD2iO/

https://www.instagram.com/p/B1WJehnpct8/

Photo Credits：sky_kuei、sirius_chao、tw.carina

鼻頭角公園內有三條步道：稜谷線步道、燈塔線步道及鼻頭海濱礁岩區，全長約3.5公里，全程步行約需2~3小時。「稜谷步道」翻越岬角上的山稜，可登高眺望東北角海岸，可以360度無死角環視台灣北海岸無敵山海合一。地址：新北市瑞芳區

南山寺景觀平台/茶園與曙光山嵐

https://www.instagram.com/p/DAIqi3YSyOU/

https://www.instagram.com/p/DMFx3GYPQjl/

https://www.instagram.com/p/C_QplziyO7v/

Photo Credits：lulu8383783、yijiun_lee、jamiefit777

南山寺是北台灣知名的雲海勝地，景觀平台位在北宜公路的半山腰，因地勢之利，視野遼闊又有層次，可以將茶園、雲海、日出甚或是銀河星空一同收入眼簾與相機構圖中；且設有好走步道，受到許多民眾與攝影師喜愛。

地址：新北市坪林區坪雙路一段

開放時間：9:00-17:00

交通資訊： 搭乘F721公車至「南山寺仙公廟」站，假日一小時一班。平日建議自行開車前往。

三貂嶺/神隱少女般的晨光穿透森林

https://www.instagram.com/p/C-T2KsFSDMX/

https://www.instagram.com/p/C4jjq7IysIB/

Photo Credits：rita______li、3more_hi4

走進靜謐山谷，將荒廢30年的三貂嶺舊隧道與三瓜子隧道串聯重啟，總長為3.19公里，如今成了生態友善的旅人步道。隧道內濕氣氤氳，設計師利用水池設計讓洞口從黑到亮，與三貂嶺翠綠山色相印，反射倒影出極美的「鏡面」效果，彷彿穿越到異世界。隧道外則可銜接登山步道與溪谷生態，是攝影迷與健行客的必訪秘境。鄰近藏匿於山林間的咖啡館，憑感覺選擇喜愛的店家，坐下來嚐杯咖啡、茶水，享受片刻靜謐與愜意。

開放時間：周二~日8:30~16:30 (遊客最後入園時間為16 : 00)，每周一公休。

預約制：須於「前往日期」的前14天至三貂嶺生態友善隧道官網預約申請進入。

地址：新北市雙溪區雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺交接處

交通資訊：搭乘台鐵於猴硐站下車或是牡丹火車站後，步行或騎乘 YouBike 前往。

撰文者/ 海的那編