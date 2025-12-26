不用衝阿里山 中南部迎接最美曙光景點推薦！山海同框日出超感動

Photo Credits：jiahui424、beckhamhong66

迎接新的一年，不一定要衝上阿里山才能看見最動人的曙光！中南部也有許多能把清晨感動放到滿分的觀日秘境，從能遠望層層山巒翻騰雲海的二寮觀日亭，到海天一線、光影柔美的七股海堤與旗津海岸；再到自然氛圍滿點的柴山、高美濕地與漁光島，不論你喜歡站在山巔俯瞰天地、或想在海邊看第一道金光染亮海面，都能找到屬於自己的日出儀式。

【中南部迎接曙光景點】

二寮觀日亭

七股海堤

柴山

高美濕地

漁光島

旗津海岸

二寮觀日亭

Photo Credits：beckhamhong66、jiahui424、miller_for、doreen_share

位在西拉雅風景區中的二寮觀日亭，二寮可說是攝影界流傳拍攝日出的聖地之一，因為這邊擁有低海拔的雲海景觀，日出後從雲層透出曙光，神氣逼人。日落後，這裡低光害且 360 度環景的視野，也是賞月的絕佳地點。觀日亭平台約可容納兩千人，號稱「南台灣最大的賞景平台」，完全不用擔心擁擠問題喔!

地址：台南市左鎮區二寮

交通資訊：台南火車站搭乘綠幹線公車到新化轉運站，再轉乘綠13支線公車至「岡林站」下車後，再步行 2 公里前往。

七股海堤

Photo Credits： beckhamhong66

七股海線以觀賞日落聞名，是台灣本島平地最晚日落的地點之一，是知名的觀夕景點，經常是每年平地最晚的日落時間發生的地方。雖然不是迎接第一道曙光的地方，不過潟湖中蚵架在日出或夕陽下的線條美景相當美麗，吸引了許多攝影愛好者。

地址：台南市七股區

交通：建議自行開車前往

柴山

Photo Credits： edou1015、hsien931202、linyusiang

高雄柴山擁有石灰岩洞、珊瑚礁地形、神秘沙灘等豐富景觀，更擁有歷經海水多年侵蝕、形成近 2 層樓高的海蝕洞秘境，成為喜愛探險、拍照旅人必收的絕美海岸景觀、等候曙光升起的好地點，不過前來時請務必小心岩岸溼滑及漲退潮。附近則有海角咖啡可以觀賞夕陽、看海聽浪，享受港都美麗風情。

地址：高雄市鼓山區柴山103號（海角咖啡附近）

交通：搭乘紅32、219等至龍泉寺站下車轉乘，或在壽山公園站下車

高美濕地

Photo Credits：jaylove791206、chieh___24、153_mom、fifi60275_

台中清水區的高美濕地位於出海口，綜合淡水注水與潮汐交替所構成的海岸溼地，擁有豐富的生態資源，每年秋冬都吸引大量候鳥來此過冬，是台灣知名的自然景觀區。高美濕地被譽為「世界七大天空之鏡」之一，特殊濕地倒映天空，日出像行走在雲端，天氣狀況良好時，氛圍絕對是仙氣滿滿。

地址：台中市清水區大甲溪出海口高美濕地

交通資訊： 655路公車為假日觀光公車，可從高鐵台中站出發，前往高美濕地。或搭乘海線火車至清水車站下車，轉乘178路或179路公車即可抵達高美濕地。

漁光島

Photo Credits：pierrehuang、una_oc0228、

漁光島是安平區緊鄰安平漁港與商港的小島，島上有一半的面積是森林，林下步道與沙灘很適合漫步散心，往外側的沙灘港灣有月亮灣的美名，海灘景色與光線柔和的溫柔日出，浪漫靜謐。夕陽落下的霞光餘輝更是美的動人，讓人感覺來到脫俗的世外桃源。

地址：台南市安平區漁光路118號

交通：搭乘台南市區公車如 14路、19路 或是 台灣好行88安平線/99安平台江線 (假日)到「億載金城站」下車，再步行10-15分鐘或搭乘計程車/假日接駁車（若有）入島

旗津海岸

Photo Credits：ariana.728、smile_yihan、babe_nini、watery725

旗津海岸擁有海天一線的日出美景，搭船到島上迎曙光很有儀式感。海岸步道、燈塔，還有貝殼博物館是一直以來的網美打卡地點之一；充滿地中海風情的「愛琴小伊亞」，水藍色屋頂與潔白屋舍讓人彷彿置身小希臘的夢幻造景。迎接日出後，海邊散步、美拍，為一整年揭開美麗序幕。在山頂高度的旗津燈塔可眺望高雄港與市區美景，很像秒飛釜山甘川洞文化村的氛圍，推薦安排順遊。

地址：高雄市旗津三路887號

交通：搭捷運到西子灣站，步行至鼓山輪渡站，搭渡輪前往旗津，可載機車和自行車，船程約5分鐘

*自然景觀可能因氣候、季節緣故有所不同，實際依現場為主。

撰文者/ 韓微微