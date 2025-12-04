不用補班了！2026年連假有9次 上班族嗨翻：終於告別痛苦日子

明年3天以上的連假共有9次，且不再補班。示意圖，取自Unsplash圖庫



2026年即將到來，行政院日前修法，從今年下半年開始取消補班制度，僅會補假不補班。根據人事行政總處公布的2026年國定假日，將有9個逾3天的連假，有人將明年放假日po上網，讓許多上班族嗨翻「終於告別痛苦的補班日」。

網友昨（12/3）在Threads發文指出，因補班制度取消，未來連假不用再於周六補班。根據最新行事曆，2026年共放假120天，其中有9個連續3天以上的假期，是「今天上班最撫慰心靈的消息」。

值得注意的是，明年元旦是周四，因不再補班，因此僅放假1天。

貼文一出，吸引許多網友留言，「每個月都有連假最完美」、「之前補班補到懷疑人生」、「本來就不該補班，不然為什麼要放假，補了班那我放的假在哪」、「7、8、11月都是整個月上滿，想到就痛苦」。

明年超過3天的9次連假包括：

一、農曆春節9天：2/14～2/22

二、二二八連假3天：2/27～3/1

三、清明節連假4天：4/3～4/6

四、勞動節連假3天：5/1～5/3

五、端午節連假3天：6/19～6/21

六、中秋節及教師節連假4天：9/25～9/28

七、國慶日連假3天：10/9～10/11

八、光復節連假3天：10/24～10/26

九、行憲紀念日連假3天：12/25～12/27

