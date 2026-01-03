不用讀大學也能年薪300萬！15種高薪職業公開 榜首是它

（記者周德瑄／綜合報導）想領高薪不一定要讀大學！求職平台Resume Genius引用美國勞工統計局數據，公布15種不需大學學歷也能年薪破百萬的職業。其中電梯維修員年薪高達337萬元居冠，打破學歷等於收入的迷思。專家指出，藍領技術人才與銷售職缺需求大增，只要具備專業技能或證照，不讀大學也能擁有穩定高薪與職涯前景。

示意圖／求職平台Resume Genius引用美國勞工統計局數據，盤點出15種不需大學學歷的高薪職業，打破萬般皆下品唯有讀書高的刻板印象。（擷取自 免費圖庫Pixabay）

職涯專家Eva Chan分析，通往高薪的道路並非只有一條，雖然這些工作不需要傳統4年制大學文憑，但求職者仍需經過實質訓練或考取相關執照。過去10到15年間，電力線路安裝等技術型藍領工作常被忽視，如今大眾已意識到這類職缺不僅薪資優渥，更具備長期成長潛力。此外，善於溝通的人才若投入保險業務等銷售領域，隨著客戶信任累積，收入增長速度也相當可觀。這些職業雖然看似不耀眼，卻支撐著社會運作，對於追求穩定的求職者極具吸引力。

根據報告統計，這15種免大學文憑的高薪職業中，榜首為電梯與手扶梯安裝維修人員，年薪中位數約新台幣337.9萬元；其次為運輸倉儲配送經理，年薪約323.4萬元；第三名則是電力線路安裝維修員，年薪約293.5萬元。緊接在後的分別是飛機維修技師250.9萬元、偵探與刑事調查員245萬元。其他入榜職業還包括列車駕駛員、製造業銷售代表、空服員、物業管理人員、水運從業人員、餐飲經理、重型車輛維修員、職業運動員、主廚以及保險銷售代理人，年薪門檻最低也有191.4萬元水準。

