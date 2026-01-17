不用買手機！寒假孩子外出怎麼聯絡 三大電信兒童智慧手錶方案一次看

【記者趙筱文／台北報導】寒假即將登場，孩子外出活動、補習與安親行程變多，家長對「能不能隨時聯絡、孩子在哪裡」的關心也跟著升高。不少家庭評估後發現，直接給孩子手機仍嫌太早，具備通話與定位功能的兒童智慧手錶，反而成為寒假期間的過渡解方。

隨著使用需求增加，三大電信也推出多款兒童專屬門號與資費方案，從月租到預付卡一應俱全，讓家長能依實際使用頻率彈性選擇。《壹蘋新聞網》整理台灣大哥大、中華電信與遠傳電信的兒童智慧手錶方案重點，一次看懂差異。

整體來看，三大電信目前主打的兒童方案，多半鎖定「定位＋通話」的基本需求，流量不追求大、價格相對親民，也能避免孩子過度滑網路，對家長來說是在安全感與預算之間取得平衡的選項。

台灣大哥大推出「MyFirst Fone」系列兒童智慧手錶方案，結合定位、通話與家長App管理，主打操作簡單、設定直覺。若家中已經有兒童手錶，也可選擇兒童預付卡方案，不用綁長約、用多少儲多少，對於只在上下學或安親班時段需要聯絡的家庭來說，相對好控管，也不怕月租空轉。

目前主推的兒童手錶機型包含myFirst Fone S3c、S3 SE、R2 與 R1c 等智慧兒童手錶，具備定位、語音通話、SOS 等功能，搭配指定兒童方案可享專案價。

兒童預付卡方面，提供上網量1GB（優惠版本）、網內前3分鐘通話免費，門號效期為儲值後6個月，並可搭配小管家功能協助家長管理。

🟡 台灣大兒童手錶

🟡 台灣大親子門號

中華電信主推兒童智慧手錶搭配專屬資費方案，主打定位、通話與家長管理功能，方案多為月租型，適合希望長期使用、固定控管的家庭。若孩子尚未需要月租門號，也可選擇「親子易付卡」，以預付方式使用，彈性補值、不綁約，特別適合低年級或只是偶爾外出需要聯絡的孩子。

搭配兒童手錶品牌方面，以MagiWatch系列為主，提供定位、通話等基本功能。

在預付卡選擇上，親子雙享包售價99元，包含1.5GB上網量（可續購）及300元通話費，適合低用量使用情境。

🟡 中華電信兒童手錶

🟡 中華電信親子門號

遠傳同樣提供兒童智慧手錶專屬方案，強調安全定位、即時聯絡與家長監護功能，整體定位偏向「基礎但夠用」。此外，遠傳也有親子預付卡選項，適合想先試水溫、不確定孩子使用頻率的家長，等實際需求明確後，再決定是否升級為月租方案。

搭配的兒童手錶品牌以 360 兒童智慧手錶為主，包含三麗鷗、寶可夢聯名款，以及小米智慧兒童手錶等，皆提供定位與通話等家長看顧功能。

在預付卡部分，親子易付卡月費66元，提供1GB上網量，量到後降速吃到飽，並有網內免費通話額度（如166分鐘），主打低門檻、好入手的入門選擇。

🟡 遠傳電信兒童手錶

🟡 遠傳電信親子門號

整體而言，月租型方案適合每天配戴、需要穩定聯絡的孩子；預付卡則更具彈性，適合低使用量或短期需求。家長在挑選時，除了價格高低，更應評估孩子實際使用情境與自己能否有效控管，才能讓兒童智慧手錶真正發揮「安心工具」的角色。

遠傳電信的兒童定位手錶款式，具備通話與定位功能，可搭配兒童專屬門號或預付卡方案使用。遠傳提供

