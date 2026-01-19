不用賠了！朴有天5億損害賠償案「離奇終結」 前東家突手軟「撤回告訴」

朴有天不用賠錢了。翻攝topstarnews

歌手兼演員朴有天（박유천）的法律糾紛出現令人咋舌的戲劇性逆轉！原本在二審被判須賠償前經紀公司 5 億韓元（約新台幣1000萬）及延遲利息的朴有天，隨著原告 Loud Fun Together 於本月 8 日突如其來地撤回告訴，所有賠償義務已在瞬間消失。這項進展讓外界感到極度錯愕，畢竟雙方多年來在法庭上針鋒相對，原告卻在大法院最終裁決前夕選擇放手，全案已正式終結。

無視法規強行復出 5 億官司原已定罪

根據《Star News》報導，這場漫長的法庭攻防戰始於 2021 年，當時擁有朴有天獨家經紀權的 Loud Fun Together 控訴朴有天私自接洽其他公司，甚至無視法院頒布的演藝活動禁制令，執意執行海外演藝計畫。去年 9 月二審法院重申朴有天違約事實明確，判定其必須償還 5 億韓元。當時朴有天方表現出強硬態度，不服判決並上訴至大法院，沒想到案件移交最高法院後，竟以原告主動撤告這場令人意外的結局收場。

因為原告撤告，所以朴有天不用賠償5億韓元。翻攝Star News

信用破產爭議不斷 欠稅 4 億仍被列入黑名單

儘管 5 億韓元的賠償債務意外免除，但朴有天的形象仍處於谷底。他曾因吸毒案召開記者會宣稱「若吸毒就隱退」，隨後卻自毀諾言回歸，引起網友負面討論。此外，他的財務信用也備受質疑，2023 年底再次因積欠逾 4 億韓元的稅金，被列入國稅廳的高額欠稅黑名單。即使法律糾紛告一段落，其在韓國各大電視台「禁止播出」的封殺狀態恐仍難以解除。

法律包袱減輕 近期低調回國曝光

法律包袱大幅減輕的朴有天，近期活動重心明顯轉往日本，日前他結束日本行程低調回國的近況也隨之曝光。雖然 5 億韓元的賠償義務已消失，但面對社會大眾的冷眼與尚未清償的沉重稅款，朴有天能否真的靠著這場法律勝仗翻身，依然是演藝圈熱議的焦點。



