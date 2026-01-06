不用賣了！ 中古車行「調車」鬼切機車猛撞 騎士受傷送醫

【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義縣一名在二手車行工作的楊姓男子，昨（5）天前往另家中古車行調車，拿到車後準備上路，在路邊停等幾秒後，就直接加速往內側車道「鬼切」，後方機車騎士閃避不及當場被「擊落」，騎士重摔落地、意識清楚肢體外傷，送醫後沒有生命危險，2人均無酒駕情形，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

嘉義縣消防局5日14時16分接獲報案，民雄鄉建國路二段有車禍事故，立刻派遣轄區雙福分隊人車馳援，到場時發現是自小客車、機車碰撞事故，傷者為年約19歲機車騎士，他肢體外傷、意識清楚，給予應急處置後，送往大林慈濟醫院救治。

廣告 廣告

社群平台「社會事新聞影音」上傳一段影片，畫面中這部黑色轎車先從路旁中古車行倒車到機慢車道，停等一下後疑似沒有打左轉方向燈，就直接斜切要進入內側車到，後方騎士疾馳而來，閃避不及猛撞，人車噴飛零件散落一地，畫面相當驚悚。

民雄警分局獲報派員到場處理，初步調查，楊男駕駛自小客先倒車進入台一線後，接續向左變換車道直行，與謝姓男子所騎乘普通重機車沿台一線外側車道南向北直行發生交通事故，初判楊男開車起步未注意左右來車為主因；中古車行則不願回應，據知楊男是來「調車」，不料剛要離開就出事。

該部二手車車體受損嚴重，大概率「賣不成了」。民眾提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

A-Lin「中正路52號」是初戀地 他成「唯一受災戶」急發聲

直擊｜蔡依林慶功被問「加場」掏真心話 坐高爾夫球車趕場！超萌模樣曝光

圖多｜HAPPY NEW YEAR！各國跨年集錦 祈願更美好的2026！

