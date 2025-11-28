不用跑醫美！盤點4款「院線級」保養神物：未來美PDRN、舒特膚肽金瓶、利特愛用安瓶，在家也能養出水光肌
隨著醫美科技的進步，我們對於保養品的期待早已超越基礎保濕，更追求能媲美「院線療程」的高效修護與精準成分。無論是韓國爆紅的PDRN、外泌體，還是針對毛孔管理的綠番茄萃取，這些聽起來超專業的成分，如今都能透過日常保養輕鬆獲得！不想花大錢跑醫美，又想擁有細緻透亮的好膚質？本文為您精選了4款近期討論度爆表的「醫美等級」保養神物，從謝欣穎、李多慧到Super Junior利特都愛用的清單，讓你在家也能養出令人羨慕的水光肌！
術後修護神隊友：MIRAE未來美 PDRN 麗珠肽修護新生乳
如果妳是醫美常客，或是肌膚正處於敏弱不穩定期，這款絕對是必備！未來美與韓國首席醫美集團合作，繼爆紅的針管精華後，再推這款集結四大王牌成分的新品。它含有超高濃度的20,000ppm 鮭魚 PDRN、獨家REJUTIDE® 麗珠肽、牛奶外泌體與6% 菸鹼醯胺。主打穩膚、舒緩與補水，連光電課程後都能安心使用。質地清爽，白天當妝前保濕，晚上厚敷當晚安面膜，是敏弱肌最貼心的救星。
敏感肌膚必備！舒特膚 胜肽緊緻賦活精華
誰說敏感肌不能抗老？連謝欣穎都愛用的這瓶「肽金瓶」，就是專為敏感肌設計的撫紋神器！它運用獨家的「雙金三角配方」：第一重以B5、B3、甘油穩膚；第二重以高純胜肽、雪絨花植粹促進新生。謝欣穎分享，她會連同頸部、胸口甚至手肘膝蓋一起保養，眼角細紋真的有感變淡！讓肌膚重回澎潤彈性，是醫學級的健康新生六邊形戰士。
毛孔管理專家！FULLY 綠番茄精華
韓國Olive Young銷售No.1、連啦啦隊女神李多慧都愛用的毛孔神器！這款精華添加高達67%綠番茄萃取，結合PHA與LHA溫和代謝老廢角質，即使敏感肌也能使用。獨家植物複合配方能抑制皮脂分泌，搭配植物性單寧的天然收斂力，從根源調理毛孔粗大問題。質地清透好吸收，連續使用能讓膚觸變得平整細緻，是油肌與混合肌的必收好物。
醫美級保養品！Der28 VITERRA 微笑安瓶
這款連Super Junior隊長利特都推薦的「微笑安瓶」，是以皮膚生理學的「28天更新週期」為核心研發。針對現代人因壓力、空污導致的屏障受損，它著重於重建肌膚屏障、降低發炎反應並補充關鍵保水因子。透過28天的循環調理，逐步提升肌膚的耐受度與穩定性，是一套醫學級的修護方案，讓肌膚重拾健康的微笑曲線。
