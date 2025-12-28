不用跑餐廳！好市多推「隱藏版美食」遭瘋搶 會員崩潰：晚去一秒就賣完

生活中心／王文承報導

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、價格實惠、份量十足聞名，經常推出各式新品，深受消費者喜愛。近日，一名女子分享，她在好市多發現一款「小卷炊粉」，買回家後驚喜發現每包竟有4隻小卷，再搭配鬆綿口感的芋頭，湯頭清甜不死鹹，炊粉吸滿湯汁相當入味，貼文曝光後，掀起網友熱議。

好市多推小卷炊粉遭瘋搶



一名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，男友非常愛吃小卷，看到這款「小卷炊粉」後便立刻買回家嚐鮮。她指出，每一包都有4隻小卷，用料相當豐富，料理方式也十分簡單，只要將湯底與其他食材煮滾，最後放入小卷、撒上香菜，就能端出一道色香味俱全的料理。她大讚：「湯頭清甜不死鹹，炊粉吸滿湯汁很入味，芋頭的口感也鬆綿好吃。」

貼文曝光後，引起不少會員大讚，「羨慕一次全款拿下，我上次為了買這個存了一個禮拜的錢，結果再回好市多就賣完了」、「這個真的好吃」、「炊粉超香」、「好吃又方便」、「感覺很適合囤貨，下次一定要買」、「自己再加點料，味道就跟外面餐廳賣的一模一樣」、「我們家必買，小卷給得多而且都很大隻」、「已經回購好幾次了」。

不過，也有部分網友持不同看法，直言口感與期待落差不小，「我覺得很難吃，小卷爛爛的，裡面還有消化到一半的魚，超噁心」、「不值得買，料很少」、「我對芋頭真的不行，謝謝推薦」、「湯的味道怪怪的，沒辦法接受」、「我家買到的小卷很小隻，煮完變成『小隻仔』，而且每隻都斷頭，無法確定新鮮度，和照片差很多」、「買過一次，不會再買了」。

