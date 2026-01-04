不用追垃圾車了！雙北街頭設「智慧收集機」 網友狂讚：根本德政

有民眾在街上發現一台神秘的綠色機台，上面寫著「垃圾收集機」斗大字體，甚至標榜24小時可用。翻攝自ITrash 智慧無人收集服務臉書



垃圾車清運都有固定的時間、路線，民眾若是家中沒有集中收垃圾的地方，就必須在固定時間出門追垃圾車。不過近日卻有民眾發現，大街上突然出現神秘綠色機台，遠看以為是自動販賣機，靠近一看才發現是最近於雙北逐步導入的「iTrash智慧垃圾收集機」，不但使用上簡單方便，且24小時都能收垃圾，讓民眾大讚「根本德政！」

一名網友日前在Dcard發文表示，最近因工作出差到台北，意外在路上看到一台神秘的綠色機器，近看發現竟然是「垃圾收集機」，甚至標榜24小時可用、不用專用垃圾袋，讓她十分震驚，好奇詢問「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？ 如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺還蠻方便的，因為等垃圾車很煩，常常錯過」。

貼文發布後隨即吸引不少網友分享經驗，紛紛表示「在外租房都用這台！半夜倒垃圾超方便」、「好用！給的錢直接儲值進悠遊卡，但我都只有拿來丟寶特瓶，其他功能沒用過」、「我超喜歡用這個丟垃圾，上班族的一大福音，可以不用趕下班追垃圾車超讚」、「玩過7-11的，還蠻常去丟寶特瓶，但是很容易滿或是故障」。

據了解，這台垃圾收集機其實是由晧揚環境科技股份有限公司所打造的垃圾整合系統，主打24小時零時差、低接觸的智慧收集服務，根據iTrash的官方網站看到，目前分為「智慧垃圾收集機」和「智慧瓶罐收集機」兩種，其中垃圾收集機採全球首創結合感應重量計費與電子票證付費功能，每0.5公斤收費8元，共可收集220至300公斤的垃圾，並採5-10度低溫貯存，不但除臭、抑菌，還很省電。

官網指出，使用方法很簡單，首先插入悠遊卡（餘額要100元以上才能進行交易），當「投入門」開啟後，要在15秒內投入垃圾，然後確認螢幕上垃圾重量、扣款金額後，交易完成後就可以取回悠遊卡和收據。目前服務據點僅在雙北地區，有些僅有單一機器，但也有的地點同時有垃圾收集機和瓶罐收集機。

不過目前iTrash機台主要仍集中於雙北地區，智慧垃圾收集機目前在台北內湖區湖興公園、瑞陽公園、士林區天母國小、捷運西湖站、松山區家樂福三民店等皆有，新北市部分則有多台智慧瓶罐收集機。

iTrash雙北站點

內湖四大便利站（垃圾＋瓶罐）

瑞陽站：內湖區文德路22巷與22巷9弄交叉口

東湖站：內湖區東湖路113巷與113巷49弄交叉口

安康公園：台北市內湖區康寧路三段245巷

湖興公園：台北市內湖區成功路二段312巷

純垃圾站

西湖站：內湖區內湖路一段285巷與285巷67弄交叉口

三民家樂福站：臺北市松山區三民路160號

VIVIPARK敬業一路站：臺北市中山區敬業一路141號

天母國小站：臺北市士林區天玉街15號

純瓶罐站

中正橋青年社宅站：新北市永和區永和路二段303號

員和青年社宅站：新北市土城區莊園街155號

三峽國光一青年社宅站：新北市三峽區三樹一街2號

中和安邦青年社宅站：新北市中和區連城路142號

