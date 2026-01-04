不用追垃圾車！北市街頭驚見「1智慧機器」 住戶讚翻：租屋族福音

生活中心／張尚辰報導

iTrash「智慧垃圾收集機」以每0.5公斤／8元計費，可收集220至300公斤垃圾。（圖／翻攝自iTrash官網）

有很多人住的大樓並沒有集中垃圾服務，因此必須在固定時間出門趕垃圾車。近日，一名網友在路邊偶然發現一台「垃圾收集機」，不僅24小時都能投放垃圾，還不用使用專用垃圾袋，讓她直呼「真的很方便！」貼文曝光後，也引發網友熱議。

一名網友在Dcard以「有人用過iTrash垃圾機嗎？」為題發文表示，去年底她到台北出差時，在路邊看到一台綠色機器，起初還以為是自動販賣機，走近一看才發現竟然是「垃圾收集機」。

原PO說，這台iTrash垃圾機不僅24小時都能投，還不用使用專用垃圾袋，於是他發文詢問有沒有使用過的人可以分享經驗，「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？如果半夜真的可以隨時丟垃圾，感覺會蠻方便，「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？ 如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺還蠻方便的…，因為等垃圾車很煩，常常錯過」。

貼文發出後，不少網友紛紛留言分享經驗，「好用！給的錢直接儲值進悠遊卡，但我都只有拿來丟寶特瓶，其他功能沒用過」、「在外租房都用這台！半夜倒垃圾超方便」、「推這個！造福社會大眾，希望之後可以廣設」、「這個超方便！我超喜歡用這個丟垃圾，上班族的一大福音，可以不用趕下班追垃圾車超讚」。

根據iTrash官網，目前共有「智慧垃圾收集機」及「智慧瓶罐收集機」兩種機型。垃圾收集機以每0.5公斤／8元計費，可收集220至300公斤垃圾，並以5至10℃低溫貯存，有效抑制異味與細菌，安全又衛生。

此外，瓶罐收集機可自動分類寶特瓶、鐵罐、鋁罐及電池，累計投入數量達標後會自動回饋現金，鼓勵使用者在日常生活中做好垃圾分類，達到家庭廢棄物減量的目標。

