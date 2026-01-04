不用追垃圾車！雙北街頭設「智慧收集機」 網讚：24小時都能丟

雙北街頭設「智慧收集機」。（圖／翻攝自臉書＠smartitrash）

民眾若家中沒有集中收垃圾的地方，就必須在固定時間拎著垃圾出門追垃圾車。不過近日有民眾發現，大街上有神秘綠色機台，遠看以為是自動販賣機，近看才發現是最近於雙北逐步導入的「iTrash智慧垃圾收集機」，24小時都能收垃圾，讓民眾大讚「根本德政！」

一名網友日前在網路論壇Dcard發文表示，最近因工作到台北出差，意外在路上看到一台綠色機器，近看發現竟然是「垃圾收集機」，甚至標榜24小時可用、不用專用垃圾袋，讓他驚訝詢問：「這真的有人在用嗎？還是只是擺好看的？ 如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺還蠻方便的，因為等垃圾車很煩，常常錯過」。

貼文曝光後，吸引不少網友分享經驗，紛紛表示「在外租房都用這台！半夜倒垃圾超方便」、「好用！給的錢直接儲值進悠遊卡，但我都只有拿來丟寶特瓶」、「我超喜歡用這個丟垃圾，上班族的一大福音，可以不用趕下班追垃圾車超讚」、「玩過7-11的，還蠻常去丟寶特瓶，但是很容易滿或是故障」。

事實上，這台垃圾收集機是由晧揚環境科技股份有限公司所打造的垃圾整合系統，主打24小時、低接觸的智慧收集服務，目前分為「智慧垃圾收集機」和「智慧瓶罐收集機」兩種。其中，垃圾收集機採全球首創結合感應重量計費與電子票證付費功能，每0.5公斤收費8元，共可收集220至300公斤的垃圾。

官網指出，使用方法僅先插入悠遊卡（餘額要100元以上才能進行交易），當「投入門」開啟後，在15秒內投入垃圾，並確認螢幕顯示垃圾重量、扣款金額，交易完成後就可以取回悠遊卡和收據。

●垃圾＋瓶罐站

瑞陽站：台北市內湖區文德路22巷與22巷9弄交叉口

東湖站：台北市內湖區東湖路113巷與113巷49弄交叉口

安康公園：台北市內湖區康寧路三段245巷

湖興公園：台北市內湖區成功路二段312巷

●純垃圾站

西湖站：台北市內湖區內湖路一段285巷與285巷67弄交叉口

家樂福三民：台北市松山區三民路160號

敬業一路：台北市中山區敬業一路141號

敬業二路：台北市中山區敬業二路2號（設備維修）

天母國小：台北市士林區天玉街15號

●純瓶罐站

松山松菸：台北市信義區光復南路133號1號出口

中和安邦青年社宅：新北市中和區連城路142號

中正橋青年社宅：新北市永和區永和路二段303號

板橋府中青年社宅：新北市板橋區府後街2號

員和青年社宅：新北市土城區莊園街155號

三峽國光青年社宅：新北市三峽區三樹路7巷2號1樓

