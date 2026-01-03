不用追垃圾車 雙北設智慧機器 市民讚翻：半夜丟超方便

住在公寓的民眾每天都要在固定時間外出倒垃圾，日前有網友在台北街頭發現一台「垃圾收集機」，讓市民24小時都能丟垃圾，直呼太方便了；用過的市民大讚，「在外面租房都用這台，半夜也能倒垃圾，超方便。」

一名女網友日前在Dcard發文表示，去年底到台北出差，在路上看到一台綠色大型機器，乍看以為是自動販賣機，仔細觀察發現上面寫著「垃圾收集機」，驚呼「竟然是收垃圾的」。

原PO表示，機器上說明24小時都可以丟垃圾，還不用使用垃圾專用袋，她好奇「這真的有人在用嗎，還是只是擺好看的？如果半夜真的可以隨時拿去丟，感覺很方便，因為等垃圾車很麻煩，常常錯過。」

廣告 廣告

貼文曝光引發討論，用過的網友都給出好評，「在外租房都用這台，半夜倒垃圾超方便」、「很推，造福社會大眾，希望之後可以廣設」、「我超喜歡用這個丟垃圾，上班族的一大福音，不用趕下班追垃圾車。」

根據iTrash官網說明，目前有「智慧垃圾收集機」和「智慧瓶罐收集機」兩種機型，在雙北多處都有設點，垃圾收集機採重量計費，每0.5公斤收費8元，共可收集220至300公斤的垃圾。智慧瓶罐收集機可投入寶特瓶、鐵罐、鋁罐及電池，瓶罐可累計，現金回饋至電子票證，鼓勵民眾於日常生活中確實分類垃圾。

更多中時新聞網報導

2025台灣體壇10大新聞回顧》棒球經典賽 資格賽突圍成功

少子化衝擊 台大系統3校 赴印度搶理工資優生

年輕人染梅毒增1成 明起擴大免費快篩