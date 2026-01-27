不用配貨直接買！太子集團33件精品拍賣來了 愛馬仕鱷魚柏金包、絕版喬丹鞋全釋出

士林分署將拍賣太子集團扣押奢侈品。士林分署提供

精品愛好者與收藏家注意了！法務部行政執行署士林分署下週二（2月3日）將舉辦盛大拍賣會，針對北檢偵辦「太子集團」李添涉詐欺案所查扣的犯罪所得進行變價拍賣，現場將釋出多達33筆精品，其中最受矚目的莫過於市價不斐的「愛馬仕霧面鱷魚皮柏金包」及多款經典Jordan球鞋。

詐欺案犯罪所得變現 頂級名牌包、潮鞋全數盡出

士林分署表示，為儘早填補「太子集團」詐欺案被害人之財產損失，受臺北地檢署囑託辦理本次變價拍賣。當日上午10時30分率先登場的「太子集團專場」，拍賣標的極具看頭，包含李姓被告持有的多項奢華精品。

本次競拍最受矚目的就是愛馬仕鱷魚皮柏金包。

其中，「包王」等級的愛馬仕（HERMÈS）霧面鱷魚皮柏金包，採稀有的檸檬黃色系搭配鈀金配件，品項極佳，預料將是現場競標焦點。此外，拍賣清單還囊括STEFANO RICCI、CHROME HEARTS（克羅心）、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA（巴黎世家）、DIESEL等一線名牌包款。

在鞋款方面，除了有CHANEL（香奈兒）、CHRISTIAN DIOR、BALENCIAGA等精品鞋，更有多款兼具收藏與穿搭價值的經典NIKE Jordan系列運動鞋，是潮牌愛好者不可錯過的入手機會。

多款限量球鞋。

下午場「123聯合拍賣」 雙北土地、靈骨塔位與股票登場

同日下午3時，士林分署將接著舉辦每月例行的「123聯合拍賣會」。不動產部分，釋出標的橫跨臺北市北投、南港、內湖、士林區，以及新北市汐止、三芝區等地，合計超過27筆土地；另有一處龍巖靈骨塔位同步拍賣。

動產部分，則有詠嘉科技股份有限公司、國寶服務股份有限公司之股票，以及元江投資有限公司出資額。現場亦有數百件女裝進行變賣，適合不同需求的民眾前往尋寶。

想標精品別跑錯場！ 拍賣時間、規則一次看

士林分署特別提醒有意參與的民眾，本次拍賣分為上、下午兩場，登記時間與標的不同，請務必留意：

上午場（太子集團精品）： 登記時間：02月03日 10:00～10:30 拍賣時間：10:30 準時開拍 標的：愛馬仕包、名牌鞋、茶具等33筆。

下午場（123聯合拍賣）： 登記時間：02月03日 14:30～15:00 拍賣時間：15:00 準時開拍 標的：不動產、股票、女裝等。

地點： 士林分署一樓拍賣室（台北市內湖區康寧路三段51號）

欲參加競標者，務必攜帶身分證（若為公司行號請檢附公司登記事項卡）辦理登記，始得領取號碼牌入場。詳細拍賣公告與標的清單，可至士林分署官網查詢。



