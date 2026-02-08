不用醫美、運動！新研究曝「1招」就能回春、變瘦、連視力都變好

記者施春美／台北報導

如何有效逆齡、回春，一直是科學家研究的方向。（示意圖／pixabay）

逆齡一直是科學家研究的方向。食安專家韋恩（楊世煒）表示，曾有美國45歲富豪強森為了永保青春，接受其17歲兒子的輸血，引發關注與爭議。然而，一項利用小鼠的最新研究發現，將年輕小鼠的「糞便微生物群」移植到老年小鼠體內，就能逆轉部分與年齡相關的腸道退化現象。「若人體實驗也如此，未來回春就可更安全、更無爭議了。」

韋恩在其臉書粉專「韋恩的食農生活」表示，一項以老年小鼠為對象的研究顯示，將年輕小鼠的「糞便微生物群」移植到老年小鼠體內，竟能逆轉部分與年齡相關的腸道退化現象。關鍵機制在於：腸道幹細胞（intestinal stem cells）的活性被重新喚醒，使腸道上皮的更新與修復能力明顯提升。

廣告 廣告

年輕的小鼠腸道微生物 可能能讓老化腸道接近年輕狀態

韋恩表示，上述研究是由德國烏爾姆大學的分子生物學家Hartmut Geiger等學者合作完成。Geiger 指出，隨著年老，腸道組織的更新會變慢，這讓老年個體更易腸道發炎、代謝異常與肥胖等問題；而年輕的腸道微生物，似乎能促使老化腸道更快癒合，且更接近年輕狀態。

腸道菌相也會變老 與失智、巴金森氏症、視力差等有關

韋恩表示，腸道幹細胞是維持腸道健康的核心，會不斷補充與更新腸道上皮，確保屏障功能與吸收效率。然而，先前研究已證實，老化會直接削弱這些幹細胞的再生能力，導致腸道修復速度下降。此外，科學界已知，腸道菌相會隨年齡改變，而這些變化與巴金森氏症、阿茲海默症，甚至視力退化等老化疾病有關。

移植年輕鼠的腸道菌叢後 老年鼠的幹細胞變年輕了！

「研究團隊想了解，微生物會否影響腸道幹細胞的功能。」韋恩表示，研究人員進行了一個看似簡單卻關鍵的實驗。在年輕與年老小鼠之間，進行不同組合的糞菌移植（FMT），再觀察腸道變化。結果顯示，在老年小鼠身上，明顯有以下變化：腸道幹細胞活性上升、幹細胞所需的Wnt 訊號傳導顯著增強、腸道上皮再生速度加快、腸道癒合能力大幅提升。當老年小鼠的腸道菌相被年輕菌相取代後，幹細胞彷彿變年輕，重新開始有效生成新的腸道組織。

調控老化、再生與疾病的風險 腸道微生物非常關鍵

韋恩表示，研究團隊強調，這些結果尚不能直接套用到人類。人類腸道系統比小鼠更為複雜，仍需進一步研究確認是否存在相同機制。但是，這項研究清楚指出，腸道微生物在調控老化、再生與疾病風險上，扮演的角色可能比想像中更關鍵。未來若能精準調控腸道菌相，或許有機會成為對抗老化相關腸道疾病（如慢性發炎與肥胖）的新治療路徑。

更多三立新聞網報導

比肝腎更關鍵！「這3處」壞掉就毀全身：淺眠、腦霧竟是恐怖徵兆

比外套更重要！醫揭「3物」是寒流保暖王：襪子也中

寒流冷爆！最忌「1飲品」：看似暖身卻害人心梗、猝死

寒流來感冒也奪命！醫曝「6症狀」速就醫：累到不像樣慘了

