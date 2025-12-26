小時候申請 Gmail 帳號時，應該很多人會以當時同儕間的流行話題作為帳號的命名，有些可能還會有喜歡對象的生日，或你加上對方生辰八字之類的只有自己才懂的數字組合，當然應該也有人像 Spac1 一樣從小就怕健忘所以用生日或手機等輕易破解的數字作為信箱帳號，不過隨著時間推移，這類帳號不僅可能暴露個資，在工作或正式場合分享時還真的會有點尷尬，但不用怕！Google 已經推出可以修改 Gmail 信箱的功能囉～詳細資訊 Spac1 已經幫大家整理好，趕快看下去吧！

不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！

Gmail 帳號改名 官方新功能上線

根據 Google 官方支援中心最新說明，Google 正逐步向所有用戶推出「變更 Google 帳戶電子郵件地址」功能，只要同樣是 @gmail.com 結尾，使用者就能自行修改信箱前綴名稱，舉例來說，原本的 Spac1@gmail.com，未來可改成 Spac1234@gmail.com，無需重新申請帳號，也不會影響既有的 Gmail 使用體驗！

不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！

操作方式與開放進度說明

目前這項功能採取分批開放的方式推出，要怎麼確定自己是否具備變更資格也很簡單～只要先進到帳戶管理頁面，再來看到畫面左側有個人資訊，點擊後就可以看到自己的電子郵件，進到電子郵件後如果有看到變更 Google 帳戶電子郵件地址的選項，就代表你有在開放名單內，可以立馬手刀改掉糗到不行的帳號～Spac1 也跟著步驟操作進行，但目前還沒有可以更改的選項，真的好可惜啊！！

不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！

更改條件與限制

除了是否具備資格可以更改外，還需要特別注意的是，每次變更後，必須間隔 12 個月才能再次建立新的電子郵件地址，且一個帳號最多只能再建立三組新地址，且舊地址也不會完全消失，也就是一個帳號最多只會有四組地址，想像成一個人一生只能改三次名字，雖然只有一個是目前在使用的名字，但前面的名字也是代表你～

不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！

資料連動與後續影響

不過幸運的獺友們是不是因爲擔心資料遺失，還在猶豫該不該換掉舊的帳號呢？你的顧慮 Google 都幫你想好了～在完成信箱地址變更後，Google 會同時將通知信寄送到新舊兩個信箱地址，確保使用者不會錯過重要資訊，而原本帳號內的信件、雲端硬碟、相簿與所有 Google 服務資料都會完整保留，不需重新設定，也就是以前發出去的名片不用一一通知對方你的郵件地址換了！因為就算寄到舊的地址也是收得到的喔～更人性化的是登入 Google 服務用新或舊 Gmail 都能成功，就像一個帳號有多個名稱但所連接的都是同ㄧ個資料庫，完全沒有過渡期！

不用重申請！Google 開放修改 Gmail 信箱地址 操作步驟與後續影響一次看！

小結

對於曾經亂取 Gmail 帳號名稱又捨不得放棄多年資料的使用者來說，這項更新無疑是一大福音，透過官方機制直接修改信箱地址，不僅能降低個資風險，也讓帳號在工作與正式場合使用時更得體，希望這項功能可以儘快全面開放～解救更多人的尷尬癌！

