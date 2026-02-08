不用長跑道 日本F-35B進駐九州「垂直起降」戰力曝光
〔編譯陳成良／綜合報導〕日本航空自衛隊戰力更新，日本防衛省證實，具備短場起飛與垂直降落(STOVL)能力的F-35B匿蹤戰機，已於2月7日正式進駐位於九州南部的新田原基地。這項部署為日本空防增加了新的作戰選項，意味著戰機運作將不再完全依賴傳統長跑道。
據軍事媒體《Defence Blog》報導，防衛省在新田原基地舉行了部署儀式，由防衛副大臣吉田宣弘主持。這批F-35B與傳統的F-35A最大不同在於其「垂直／短場起降」能力。
防衛省聲明指出，這種特性允許戰機在比傳統戰機更短的跑道上操作，從而提升了部隊的「作戰韌性(operational resilience)」。
新田原基地長期以來駐紮負責「區域防空任務」的戰鬥機部隊。報導指出，F-35B的進駐為該基地引入了新能力，擴大了可執行的航空作戰範圍。
F-35B是F-35「閃電II」(Lightning II)家族中的垂直起降型號。日本近年來逐步擴充F-35 機隊，透過引進不同型號來支援多樣化的作戰需求。相較於已在服役的F-35A，F-35B的加入提供了額外的基地部署選項(basing options)，增加了調度的靈活性。
