不用開胸！台大極簡式手術「心臟瓣膜置換」隔天可出院 傷口僅0.5公分

記者蔣季容／台北報導

台灣邁入超高齡化社會，心臟瓣膜疾病患者也逐年增加。台大醫院今（14）日宣布成功導入並優化「極簡式經導管主動脈瓣膜置換術（Minimalist TAVR）」照護流程，讓病人在安全前提下，不僅能讓病患免於全身麻醉、無需入住加護病房，最快隔天即可出院。

台大醫院今日上午舉辦記者會，宣布與國際人工瓣膜醫材廠商愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）簽署合作備忘錄，打造「亞太區教育示範中心」，將協助亞太區醫學中心培育更多Minimalist TAVR團隊，制定在地化的亞洲治療指引，成為亞太區瓣膜性心臟病教育示範重鎮。

台大醫院今日上午舉辦記者會，宣布與國際人工瓣膜醫材廠商愛德華生命科學（Edwards Lifesciences）簽署合作備忘錄。（圖／記者蔣季容攝影）

台大醫院院長余忠仁表示，台大在2010年就引進經導管瓣膜置換術，當時與北榮是最早一批醫院。相較於傳統開胸手術、住院天數長，該技術不用開胸、傷口小、也避免許多併發症，如今照護流程又再優化，對病人是一大福音。

台大醫院心臟內科副教授林茂欣指出，相較於歐美先進國家，亞洲多數醫院目前仍沿用傳統TAVR 流程，包括術前住院評估檢查、全身麻醉、術後常規入住加護病房，住院天數長達5至10天，甚至更久。即便韓國、日本及新加坡等鄰近先進醫學中心，極簡策略的滲透率仍有進步空間。台大醫院心血管中心TAVR團隊過去結合麻醉部及影像醫學部的努力，成功優化手術過程，建立更精簡且以病人舒適與安全為核心的治療模式。

林茂欣提及，2024年底起，台大醫院進一步將流程優化延伸至術後照護，以病患的舒適安全為前提，術後無需讓病人進入加護病房，減少擔憂恐懼且可盡早下床，讓病患在穩定的狀況下隔日出院。經過一年實際執行，順利完成30位病患（33%）術後可直接轉往普通病房，而其中17位病患（19%）可隔日順利出院，整體恢復情形良好，傷口也僅0.4至0.5公分，病人滿意度亦顯著提升。

病友王小姐今日也出席記者會分享，自己2021年因為二尖瓣、三尖瓣逆流，做過開胸手術，當時在加護病房住了6天，住院天數共14天，非常不方便。近期她的主動脈瓣膜又出問題，不過這次用TAVR治療，手術完隔天就能出院，回家後沒有任何不舒服，過幾天就可以騎車了，直呼「不敢相信可以這麼方便！」

