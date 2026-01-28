不用離島也能受訓！專為綠島及蘭嶼鄉親開辦 臺東房務清潔職訓班即日起招生

【記者 朱達志／台東 報導】為提升離島地區民眾就業能力，並回應觀光產業長期人力需求，臺東縣政府特別將職業訓練資源帶入離島，專為綠島及蘭嶼地區當地居民開辦「房務清潔技術人員培訓班」，即日起開始報名，預計於3月份開課。縣府社會處表示，本次課程採取就地開班、在地授訓方式，讓離島民眾無須遠渡海洋舟車勞頓，即可在島內接受系統化、專業化的職業訓練，協助培養實務技能、提升就業競爭力，落實「在地培力、穩定就業」的施政目標，並改善離島地區就業結構。

縣長饒慶鈴表示，離島地區受限於地理位置、交通條件及人口結構，產業型態多以觀光旅宿及餐飲服務業為主，就業機會具高度季節性，部分產業亦長期面臨人力不足問題。縣府因此以「把訓練送到離島」為核心理念，規劃本次培訓班，透過在地開辦職業訓練，協助居民於熟悉的生活環境中累積專業能力，不僅提升個人就業機會，也為地方產業補充穩定且熟悉在地環境的人力來源，全面提升離島旅宿服務品質，促進觀光產業永續發展。

臺東縣政府社會處長陳淑蘭說明，本次培訓班總訓練時數為240小時，課程安排於平日週一至週四上課，兼顧學習成效與學員生活需求，讓在地居民能穩定參與訓練。課程內容以實務操作為核心，培養學員即戰力，包含房務清潔標準作業流程（SOP）、清潔用品與設備使用、安全衛生觀念及職場服務態度等。結訓後，學員所學可廣泛應用於旅宿業、照顧服務業及家事服務等相關產業，提升就業彈性與穩定度。另凡符合相關規定之參訓學員，於受訓期間可依規定申請訓練生活津貼，減輕學習期間的經濟壓力，讓學員能更安心投入訓練並順利銜接就業。

臺東縣政府表示，未來將持續依據離島地區產業發展與就業需求，滾動調整職業訓練內容，並整合各項就業及社會政策資源，將服務與資源帶進離島，打造更完善的在地就業支持體系，落實促進就業與區域均衡發展的施政理念。目前綠島及蘭嶼地區課程報名已正式開放，歡迎有興趣的離島民眾踴躍報名，名額有限，請把握機會。相關問題請洽培訓單位社團法人臺東縣原住民藝能美學教育推廣協會，089-355767。（照片記者朱達志翻攝）