不用靠健檢！醫曝「5行為」看出長壽體質：走路慢慘了

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，5件事可看出一個人能否長壽。（圖／取自黃軒的臉書）

現代人追求健康與長壽，醫師黃軒表示，人不需要等到80歲才知道能否長壽。因為身體從中壯年就能看出是否具備長壽的要件，包括步速、握力、平衡、咀嚼、生活自理，可看出一個人的身體狀態。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，人能否長壽不需靠算命，也不是靠基因檢測，而是藏在每天都在做的5個日常生活行為：

1. 走路樣子暴露了一個人的壽命

在老年醫學中，走路速度被稱為「第六生命徵象」，和血壓、心跳同一等級。

因為走路整合了心肺、肌肉、神經與平衡等系統，步速快，代表整體功能好。

系統性回顧顯示，步速每增加0.1公尺/秒，死亡風險下降約12%。在75歲族群中，走最快的一群，10年存活率是最慢者的 4～5倍。

2. 手的握力代表「生命力」

握力不是手的問題，握力反映全身肌力與神經健康，與死亡風險、失能高度相關。一項追蹤 14 萬人的研究發現，握力每下降5公斤，全因死亡風險上升16%

3. 單腳站立可看出一個人的平衡力

單腳站立是神經、肌肉、大腦整合測驗；平衡力能測試神經、肌肉與大腦協調，與跌倒與死亡風險相關。

英國運動醫學期刊指出，無法單腳站10秒的人，7年內死亡風險上升84%。

4. 牙不好會縮短生命

牙齒功能影響飲食與蛋白質吸收，間接決定肌肉維持與行動力。若能輕鬆咬堅果、帶皮蘋果，代表牙齒功能佳，「若連咀嚼軟食也費力，就該檢查了。」

多項研究一致指出，咀嚼能力差者，心血管疾病死亡風險上升28.9% 、癌症死亡風險上升32.7%。 因為咬不動，會導致蛋白質不足，進而讓肌肉流失，導致行動下降，最後失能。

5. 日常生活活動能力

日常生活活動能力(Activities of daily living, ADL)，包括穿衣、洗澡、進食、如廁、移動這5項是否需要其他人協助。

多項大型隊列與彙整分析顯示，有1項 ADL 障礙，死亡風險約增加30%；有2 以上障礙者的死亡風險更增加80％。

黃軒表示，民眾為了健康與長壽，可執行6個習慣：

1. 每週至少 3 次 30 分鐘快走或間歇走，逐步提升步速

2. 每週 2～3 次阻力訓練（深蹲、硬拉、握力練習），以維持肌肉量

3. 每日5～10 分鐘平衡練習（單腳站、腳跟腳尖走）

4. 定期牙科檢查與口腔保健，必要時補牙或調整假牙

5. 保持高品質蛋白攝取（魚、蛋、豆類、乳製品或替代品）

6. 維持日常自理活動的參與，把「自己做」當作訓練而非負擔

