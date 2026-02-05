不用風吹日曬雨淋！交通部修法，Lean3 下半年有望合法上路





台灣都會通勤模式將迎來劃時代的變革。交通部於本周正式預告修正《道路交通安全規則》，首度增訂「駕艙機車」專屬類別。這項修法被視為是為台日合作的微型電動車 Lean 3 量身打造，解決了過去該類車型在台灣「無牌可掛」的尷尬處境，讓這款不用穿雨衣、具備冷氣空調的「三輪新物種」上路指日可待。

Lean 3 是由新創公司 Lean Mobility 開發的首款產品。在外型上，Lean 3 僅有傳統汽車的 1/3 大小，採前二後一的三輪配置，擁有全封閉式車艙與空調系統。其車內配備方向盤、油門與煞車踏板，操作邏輯與汽車完全一致，徹底打破了汽、機車之間的界線。

2024年備受期待，但無法上路

儘管 Lean 3 在 2024 年就已進軍台灣，但過去受限於《道路交通安全規則》中，機車必須是「把手轉向」與「開放式設計」的定義，導致這款具備方向盤與車艙的車輛無法歸類為機車；若歸類為汽車，其車體規格又無法通過汽車的安全撞擊與碰撞標準。這道「汽機車二分法」的紅線，成為 Lean 3 延後上市的主要阻礙。

圖片來源：Lean Mobility

交通部修法，預計今年下半年可上路

轉機出現在今年初。交通部於 2026 年 2 月 4 日正式預告修正《道路交通安全規則》部分條文，首度增訂「駕艙機車」車輛分類。

根據修法草案，「駕艙機車」法規身分仍屬機車，使用機車車牌，但因操作邏輯與汽車相近，駕駛人須持有小型車以上駕照，僅持機車駕照者不得駕駛，違規最高可處新台幣 3.6 萬元罰鍰。

路權方面，駕艙機車可行駛一般道路，但禁止進入高速公路與快速道路；因具封閉式車室，駕駛與乘客可免戴安全帽，但須全程繫安全帶。停車的彈性更大，可停放於機車格或汽車格；而驗車標準比照汽車（前擋隔熱紙透光率須達 70%）。

圖片來源：Lean Mobility

隨著法規正式進入 60 天預告期，Lean Mobility 官方也釋出最新動向。量產版 Lean 3 已於 2026 年 1 月正式亮相，並計畫於下半年（約 8 月起）開始交付企業版訂單。

若修法程序順利於今年中完成公告，個人用戶預計最快將在 2026 年底前開放預購。這款台日混血的微型車，即將正式在台灣街道啟動都會移動的新時代。

