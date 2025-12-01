不用飛出國，也能感受歐洲聖誕氛圍 德國聖誕市集最後二場在「這裡」！(圖：德經處提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】





歐洲的聖誕市集令人嚮往，但今年冬天！若沒有時間飛歐洲也能沉浸於傳統德國耶誕市集的迷人氛圍之中。德國聖誕市集（Weihnachtsmarkt），起源於中世紀、擁有七、八百年歷史的，是德國人年末最重要的傳統活動之一。為讓更多台灣民眾體驗這份節慶魅力，德國經濟辦事處自2020年起連續多年舉辦「德國商品 X 聖誕市集」，今年更首度走入桃園，串聯北台灣三地，將德式美味、音樂與文化一同帶入城市冬夜之中。若您錯過11月28日在台北圓山花博公園長廊廣場活動，目前還有兩場市集，千萬不要錯過，包括：12月5日至7日在新北歡樂耶誕城，與12月13日至14日桃園藝文廣場登場活動。

德國經濟辦事處首席代表暨處長蘭依樺博士在活動前表示：「聖誕節對德國人來說，就像台灣的農曆新年，是家人團聚與分享的時刻。德國經濟辦事處不僅推動雙邊經貿合作，也希望透過文化交流讓更多人了解德國的節慶傳統。今年我們首度將聖誕市集帶到桃園，期待讓更多朋友感受到這份屬於冬季的溫暖與幸福。」









大小朋友最期待的耶誕老人將驚喜現身陪伴大家，留下美好的耶誕佳節回憶！(圖為2024年資料照，新北市政府觀光旅遊局提供)







德國耶誕市集」，活動將於 12月5日（五）至 12月7日（日）一連三天登場。(圖為2024年資料照，新北市政府觀光旅遊局提供)







「Freunde willkommen！德國耶誕市集」連續三日在舞臺區推出一連串充滿耶誕節慶氛圍的活動。(圖為2024年資料照，新北市政府觀光旅遊局提供)





首場「德國商品X聖誕市集」11月28日於圓山花博公園登場，現場匯聚近九十個攤位，若您錯過首場活動，還有2場活動別錯過，包括：12月5日登場的「德國商品X新北歡樂耶誕城」，一連三天，直至12/7（日）。「Freunde willkommen！德國耶誕市集」活動日將集結超過 40 組特色攤位，包含：德式節慶美食、歐風手作及進口啤酒與熱紅酒等精選品項，並搭配多場節慶手作DIY與耶誕歌曲演唱活動，營造宛如歐洲耶誕市集般的溫暖場景，邀請大家一同走入充滿異國氛圍的耶誕國度！





今年市集美食選擇豐富多彩，從經典德式風味到多國料理一次涵蓋，除了最受歡迎的 正宗德國熱紅酒、德國豬腳、德國香腸及生啤酒等經典料理外，也能品嘗多國節慶美食特色，包括手工薄脆 Pizza、美式煙燻熱狗、法式可麗餅、生蜂蜜、法式鵝肝醬及荷蘭小鬆餅等多樣異國美食。市集更網羅多家特色選物與文創攤位，如羊毛氈飾品、俄羅斯娃娃、手工陶藝、歐風家飾及北歐香氛節慶蠟燭等節慶禮品，讓民眾在愜意逛市集的同時，也能將濃厚的歐式生活美學帶回家。



除了豐富異國美食以及精選節慶風格商品，「Freunde willkommen！德國耶誕市集」連續三日在舞臺區也推出一連串充滿耶誕節慶氛圍的活動，包括充滿童趣的「德國格林童話人體彩繪」、溫馨的「耶誕薑餅自己做」、「彩繪耶誕樹」(https://reurl.cc/mkl5pV)與「迷你耶誕樹工作坊」，同時也安排多場「西洋耶誕金曲演唱」表演，帶來最代表冬日節慶的旋律，活動亦推出益智互動的「新天鵝堡帶你玩桌遊」，帶領民眾感受德國獨特的文化魅力！而大小朋友最期待的「與耶誕老公公有約」，也將有耶誕老人驚喜現身陪伴大家，留下美好的耶誕佳節回憶！





而今年「德國商品X聖誕市集」最終場，最令人期待的亮點之一就是首次前進桃園藝文廣場。桃園場以家庭與社區為核心，結合當地特色攤位與德式節慶氛圍，讓桃園市民首次能在家門口感受正宗德國聖誕市集的魅力。除了德國美食與特色商品外，連續三年參與市集活動的台灣奧迪，今年以「Audi 歡樂聖誕之約」為主題，在台北與桃園聖誕市集登場。不僅展出令人嚮往的迷人車款，現場完成指定活動可兌換限量小禮，還能選購精選 Audi collection 商品，感受滿滿節慶氛圍。

※.2025「德國商品X聖誕市集」最後二場活動訊息──



2025「德國商品X新北歡樂耶誕城」

日期：2025/12/5（五）至2025/12/7（日）

時間：每日11:00–22:00

地點：新北市政府市民廣場

地址：新北市板橋區中山路一段161號（捷運板橋站3A出口）

2025「德國商品X桃園藝文廣場」

日期：2025/12/13（六）至2025/12/14（日）

時間：12/13 11:00–20:00｜12/14 11:00–18:00

地點：桃園藝文廣場

地址：桃園市桃園區中正路1188號





提醒您，飲酒過量有礙身體健康！