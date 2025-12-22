不用飛國外！大雪山絕美「楓」景攻略快收：這棵天然聖誕樹超欠拍的

記者張雅筑／台中報導

再過幾日就是行憲紀念日和聖誕節，接著就是跨年迎接2026年，若不想在市區人擠人，可以考慮上山收下來自大自然的「年終大禮」！隨著近期氣溫轉涼、變冷，大雪山國家森林遊樂區彷彿被大自然打翻了調色盤，目前楓紅率已飆破8成，整座山林紅、橙、黃交織，絕美到像明信片，這絕對是今年年底最療癒的視覺饗宴。

寒風捎來冬日驚喜，大雪山收費站已披上火紅新裝。層層楓紅與遠山翠綠交織，宛如一幅天然的明信片。漫步在被楓葉染紅的林道，每一眼都是最浪漫的年終視覺饗宴。（圖／宋源琦攝；林業保育署台中分署提供）

小雪山紅榨槭驚豔全開！全株轉為火紅的壯麗姿態，在冬日暖陽下更顯耀眼，與山林交織出最動人的節慶色彩，快來捕捉這抹限時綻放的自然絕景。（圖／周金陵攝；林業保育署台中分署提供）

想賞楓的民眾不必捨近求遠飛到國外去了，因為在大雪山的雲霧山林間，就能遇見世界級的深秋楓采！以下為大家整理出追「楓」攻略：

✎絕美看點：不只有楓葉，還有「天然聖誕樹」

●拍照首選： 小雪山資訊站、49K 停車場、35K 收費站。

●漫步秘境： 稍來山步道、大雪山林道 35K 至 49K 路段。

●限定裝飾： 不只有楓葉，園區內的玉山假沙梨也結滿了鮮紅果實，一串串掛在枝頭，簡直就是山林裡的「天然聖誕樹」，可愛又吸睛。

✎上山切記別忘保暖

想在紅葉下拍美照，裝備也要帶齊！林署台中分署暖心提醒，目前山區平均氣溫約8℃～17℃，早晚溫差很大。所以提醒要上山的民眾，記得備妥保暖衣物、毛帽與手套，在享受這片限定美景的同時，也要隨時留意天候與路況，安全第一。

●穿搭建議：洋蔥式穿法，毛帽、手套、防風保暖外套缺一不可，上山前也別忘了先檢查天候與路況。

雲霧繚繞大雪山，朦朧濾鏡下的楓紅顯得格外絢麗神祕。紅葉在霧氣中若隱若現，與深秋山景共譜一曲浪漫樂章，彷彿走入夢幻的仙境畫卷。（圖／宋源琦攝；林業保育署台中分署提供）

大自然在大雪山打翻了調色盤！紅、橙、黃、綠在山頭驚喜交織，譜出最繽紛的秋季圓舞曲。這份不必出國就能遇見的世外桃源，是今年最美的年終風景。（圖／鴻凱攝；林業保育署台中分署提供）

當火紅楓葉遇上瑰麗晚霞，大雪山的傍晚美得令人屏息。餘暉與紅葉在暮色中疊加出醉人層次，彷彿大自然為2025年準備的最美謝幕，溫柔且絢麗。（圖／吳耀琪攝；林業保育署台中分署提供）

不論是想帶全家人來場森林浴、跟好朋友約會拍網美照，還是想一個人上山靜靜，大雪山這場限定版的聖誕楓紅派對，都在等著你來入席。民眾這幾日可以考慮給自己安排一場年終小旅行，用滿山的紅葉為2025年畫下最完美的句點吧！

