不用飛日本也吃得到！麥當勞巧克力三角派今天限量開賣

在日本麥當勞超熱賣的巧克力三角派，今天起在台灣門市也吃得到了。（50元／個，麥當勞供圖）

日本麥當勞超人氣甜點「巧克力三角派」，在台灣也吃得到了！從今天起限量登場。外層酥脆的千層可可派皮，包裹濃郁滑順的巧克力流心，一口咬下香氣在口中緩緩散開，甜而不膩，相當暖心，單點只要50元甜甜價，是下午茶的療癒選項。

除了巧克力三角派，麥當勞也同步推出全新「搖沾新美味」系列。「咖哩辣味麥克鷄塊」搭配全新煙燻起司風味醬，辛香咖哩與濃郁起司完美結合。

全新「咖哩辣味麥克鷄塊」，沾著「煙燻起司風味醬」很夠味；另外也有咖哩風味的「搖搖薯條」，展現多變滋味。（麥當勞供圖）

另外，睽違多年再現的咖哩風味「搖搖薯條」也加入餐點，搖一搖香氣四溢，更涮嘴。

廣告 廣告

今天開賣的「咖哩辣鷄腿堡」「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「咖哩四盎司牛肉堡」，是冬季限定的全新選擇。（麥當勞供圖）

冬天才吃得到的咖哩漢堡也上架了！包括「咖哩辣鷄腿堡」「咖哩四盎司牛肉堡」與「咖哩雙層四盎司牛肉堡」。這些漢堡以日式咖哩的溫潤香甜為靈感，搭配多汁鷄腿排或牛肉，醬香濃郁又不搶肉汁風味，口感層次豐富，溫暖冬日味蕾。



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／宜蘭人氣宵夜「台妹炸雞翅」！3口油鍋炸出咔滋爽脆、不油膩

正男報食事／不輸專賣店！大稻埕咖啡店「小蒔日」唐揚雞咖哩飯濃香涮嘴

正男報食事／一天狂賣千條！「法蘭司」維也納牛奶麵包先丟冷凍再烤神好吃