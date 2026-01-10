民視新聞／綜合報導

台灣首屆最具文化深度的茶文化嘉年華，10日與11日接連兩天在苗栗縣三義鄉登場，活動集結茶席、大師講堂、茶人沙龍、器物展、市集和音樂表演，展開一場以茶為核心的探索旅程。

今年這場盛典，在三義鄉山林秘境中展開，串連茶人沙龍、器物展與市集，想品珍稀藏茶、補給與茶有關的美學靈感，而且不用特別飛到日本，就能向日本大師級茶職人櫻井真也、米田恭子習玩茶之道，一站滿足！

原文出處：不用飛日本！ 神級茶職人現身苗栗 週末山林秘境登場

