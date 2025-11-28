不用飛歐洲！歐洲冬季嘉年華、德國市集接力開趴，熱紅酒、香腸與音樂全都來了

（圖／台灣法國人協會、德經處提供）

隨著冷風拂過街頭、燈飾逐一點亮，台北正式宣告進入一年之中最浪漫的季節。由「台北歐洲冬季嘉年華」打頭陣，信義區香堤大道與信義威秀前廣場一夕之間化身為歐洲聖誕小鎮，濃濃節慶氣息隨著熱紅酒香氣在街頭蔓延，拉開台北聖誕季的華麗序幕。緊接著，「德國商品X聖誕市集」也陸續在台北圓山、新北與桃園登場，讓人彷彿不用搭機就能暢遊歐洲。

今年的「台北歐洲冬季嘉年華」盛大於信義區揭幕，開幕首日即湧入大量人潮。最吸睛的開幕亮點莫過於「台灣最大起司盤」登場——重達112公斤、橫跨五大起司家族、來自四種乳源的起司盛宴震撼現身。世界冠軍主廚王鵬傑端出冠軍級麵包現場搭配，濃郁奶香在低溫夜色中格外迷人。

（圖／台灣法國人協會提供）

除了味蕾饗宴，嘉年華更安排連續四日超過30場的音樂與舞蹈演出，讓信義區彷彿變成露天歐洲舞台。其中，法國音樂劇巨星John Eyzen將獻唱《鐘樓怪人》與《羅密歐與茱麗葉》經典選段。

今年攤位數也擴增至66攤，匯聚15國道地美食與生活選品。走進市集，德式香腸與熱紅酒的香氣撲鼻而來，比利時鬆餅、西班牙小食、法式起司、義大利甜點輪番上陣；還有提供歐洲葡萄酒、啤酒和手工熱紅酒；現場同時販售果醬、蜂蜜、茶品、生活選物與聖誕禮品，讓人一不小心就失心瘋。

更特別的是，活動期間販售的聖誕樂透將全數捐作公益，購票還有機會抽中長榮航空贊助的歐洲經濟艙不限航點機票，讓「過節兼行善」成為最有溫度的年度儀式。

（圖／台灣法國人協會提供）

盤點台灣國王派冠軍名店！層次派皮、經典餡料，吃到瓷偶還能抽金條！

另外，今年「德國商品X聖誕市集」首度走出台北，北台灣三地巡迴登場，其中台北首站選在圓山花博公園長廊廣場，一次網羅近90個攤位，打造德式節慶街景。從香腸爐火到木製小屋，連空氣中都帶著歐洲的氣味。

德國聖誕市集起源於中世紀，距今已有七、八百年歷史，對德國人而言就像台灣的農曆新年，是全家團聚、共享暖意的重要時刻。現場主打經典聖誕美食：聖誕捲史多倫（Stollen）水果麵包、咖哩香腸、熱紅酒（Glühwein）與無酒精聖誕熱果汁（Kinderpunsch），每一口都是寒冬裡的療癒配方。消費集點還可參加抽獎，有機會獲得中華航空台北—法蘭克福來回機票，讓人邊吃香腸、邊幻想歐洲之旅。

（圖／德經處提供）

今年最令人驚喜的亮點，是德國文化名城德勒斯登現身台北。這座擁有歐洲最古老聖誕市集的城市帶著老城風情與節慶美學進駐現場，不只設置打卡牆與拍照框，更號召民眾參與社群活動，有機會獲得旅遊禮券，讓夢想留下通往現實的縫隙。

緊接著，德國市集也將進駐新北歡樂耶誕城，今年以「馬戲嘉年華」為主題，結合可愛角色與繽紛燈海，打造宛如童話的夜間城市。最受期待的，還是首度前進桃園藝文廣場的桃園場。當地居民無需北上，在自家門口就能感受德國耶誕氣氛。今年加入的奧迪主題攤位也頗具話題性，在賞車、打卡之餘還能兌換小禮物，讓市集多了一份現代節慶感。

INFO

台北歐洲冬季嘉年華

日期：2025/11/27（四）至11/30日（日）

時間：11:00–22:00

地點：台北市信義區香堤大道廣場與信義威秀前廣場

2025德國商品X聖誕市集

日期：2025/11/28（五）至2025/11/30（日）

時間：每日11:00–21:00（週日至20:00）

地點：台北市圓山花博公園 長廊廣場

2025德國商品X新北歡樂耶誕城

日期：2025/12/5（五）至2025/12/7（日）

時間：每日11:00–22:00

地點：新北市政府市民廣場

2025德國商品X桃園藝文廣場

日期：2025/12/13（六）至2025/12/14（日）

時間：12/13 11:00–20:00｜12/14 11:00–18:00

地點：桃園藝文廣場

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

