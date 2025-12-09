不用飛韓國也能買！韓星最愛ooowl海外首店插旗台北東區、好拍又好逛，韓潮迷直接買到失控

（圖／品牌提供）

今年韓國潮流品牌大舉進攻台灣，而由插畫藝術家INAPSQUARE共同創立的生活風格品牌ooowl，憑藉療癒又帶態度的手繪塗鴉美學，早已圈粉無數韓星與潮人文青。現在，不必飛韓國、不必找代購，ooowl 海外首間實體店將在台北東區登場，於12月13日正式開幕，勢必成為韓潮迷的新朝聖地標！

（圖／品牌提供）





ooowl涵蓋生活雜貨到穿搭風格、打造日常沉浸式體驗

以獨特的療癒插畫風格、讓ooowl掀起話題熱潮，從爆紅韓團SEVENTEEN的Jun，到傳奇男團 SHINee隊長溫流，都曾在SNS上秀出 ooowl 單品私服穿搭，引爆粉絲轉傳與討論。

廣告 廣告

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）





走進 ooowl，你會發現品牌的藝術靈魂無處不在：手繪笑臉、愛心符號、圓滾滾小熊⋯⋯每一件商品都藏著 INAPSQUARE 的創作巧思。

推薦必買:塗鴉文字T恤／1,480元；手工陶瓷盤／1,180元；塗鴉大學T／3,980元（圖／品牌提供）





無論是生活雜貨、包袋配件，還是日常穿搭單品，都能感受到品牌幽默又正向的氛圍。文青×童趣×中性格調的獨特美學，提醒每個大人：保持赤子之心也可以很時髦！

推薦必買:塗鴉開襟毛衣外套／3,980元；塗鴉棒球帽-海軍藍 ／1,580元；塗鴉馬克杯／590元（圖／品牌提供）

ooowl成台北東區必逛亮點！開幕多重活動X台灣獨家聖誕限定T恤

首店座落於台北東區潮流巷弄，從入口的愛心玻璃貼、手繪塗鴉笑臉門把，到每個角落的經典細節，都像走進一座沉浸式塗鴉美術館，忍不住每一步都想拍照打卡。

（圖／品牌提供）





迎接聖誕節，品牌特別推出 台灣獨家販售聖誕限定T 恤，以招牌笑臉、塗鴉 Logo 與經典標語 WHATEVERWELOVE 堆疊出文青又可愛的聖誕樹造型，收藏控絕對不能錯過！

（圖／品牌提供）





開幕期間，打卡追蹤官方 IG 即送塗鴉造型吊飾，消費滿$1999贈 愛笑臉襪襪，滿$4999再加碼送 塗鴉陶瓷馬克杯。現在只要踏進台北東區，就能親身感受 ooowl 的療癒塗鴉世界、滿滿的可愛能量與藝術魅力，逛完一定會立刻愛上！

來店打卡禮：塗鴉鑰匙圈吊飾(限量贈送隨機不挑款)；消費滿NTD$1,999贈品：愛心笑臉襪；消費滿NTD$4,999贈品：塗鴉陶瓷馬克杯。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

潤娥AAA典禮奪年度女演員獎、流利中文感言引全場暴動！粉黑公主Look＋珠寶搭配精準到位

5款丹寧神褲一次看！EDWIN、GU、UNIQLO…美腿秒升級，通勤、約會街頭都時髦百搭

陳冠希操刀、CLOT x BAPE聯名版adidas Superstar一上市就秒殺！CONVERSE推聯名Chuck 70美到太欠買