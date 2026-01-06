不用飛韓國 安成宰代言「白蘇維濃檸檬Highball調酒」1/7 7-11獨家開賣

▲不用飛韓國 安成宰代言「白蘇維濃檸檬Highball調酒」(照片來源：GS25 IG)

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】Netflix料理實境秀《黑白大廚2》強勢霸佔排行榜，不只參加主廚們的餐廳都已預約額滿，評審安成宰更憑藉一針見血的犀利點評與韓國首位米其林指南三星評鑑最高榮譽主廚的超狂背景備受關注！他所代言的「白蘇維濃檸檬Highball調酒」更在開賣2個月內銷售超過100萬瓶，躍升韓國便利商店GS25 highball雞尾酒的銷量第一。現在，台灣 Highball愛好者或是安成宰粉絲們，不用再飛韓國扛貨啦！即日起全台7-ELEVEN就能喝到！這款Highball以白蘇維濃葡萄酒為基底搭配新鮮檸檬切片，清爽酸味及恰到好處的甜味，再加上葡萄酒的香氣及乾爽口感(Dryness)，超級受到MZ世代歡迎！而親自參與研發的安宰成更直言：「炸雞配啤酒的時代正慢慢過去！」，這款百搭Highball，不僅適合搭配原味或微辣炸雞，帶點油脂、鮮味的披薩、漢堡和麻辣燙這種重口味美食也超搭！「白蘇維濃檸檬Highball調酒」建議售價169元/瓶，1/7-1/12可享2件79折、4件75折優惠！

▲不用飛韓國！兩個月熱銷百萬瓶「白蘇維濃檸檬Highball調酒」（500ml, 售價169元）7-11獨家開賣

「我重視料理的完成度！」是安成宰在《黑白大廚》裡的口頭禪，這代表了他對料理的極高標準，而身為韓國首位米其林三星主廚的他，更是以認真且追求完美的的態度圈粉無數！安成宰代言的「白蘇維濃檸檬Highball調酒」是由韓國便利商店GS25特邀品鑑，並從眾多正在研發階段的Highball脫穎而出獲得高度肯定！在開賣2周就熱銷30萬瓶，2個月內就突破100萬瓶，強力帶動GS25整體Highball銷售量，整體銷售較去年同期成長超過90％！已經喝過的韓國網友都說難怪三星主廚會推薦，台灣highball愛好者1/7起到全台便利商店7-ELEVEN門市，就可以馬上品嚐到！

「白蘇維濃檸檬Highball調酒」以紐西蘭最經典、最著名產區馬爾堡(Marlborough)的蘇維濃(Sauvignon Blanc) 白酒為基底，熱帶水果、柑橘香氣和伴隨獨特的草本氣息為特色，酒精濃度34.5%白葡萄酒加入新鮮檸檬，不添加任何人工香料帶來清爽純淨的口感！與其他Highball最大不同在於甜而不膩，在檸檬味、乾爽感和甜度三者之間取得適當的平衡，不論想同時享受白葡萄酒的香氣與啤酒的氣泡清爽感，或喜歡氣泡酒或香檳的輕盈口感，這絕對是你的最佳新選擇！

▲韓國GS25便利商店兩個月狂銷百萬瓶 (照片來源：GS25 IG)

說到韓國美食，除了泡菜、石鍋拌飯等傳統美食外，「K-chicken(K치킨)」、「雞啤(치맥)」風潮更是流行各地、各年齡層間，而重視「搭配」與「平衡」的安成宰分享：「其實不需要特別去想要怎麼搭配，這款highball對清爽、輕盈的食物絕不會出錯。若是韓式炸雞的話，比起洋釀、蒜味或麻辣等口味，我會更推薦原味炸雞或微辣款，我本身就是炸雞愛好者，但感覺炸雞配啤酒的時代正在慢慢退去。」聽完雞啤愛好者怎麼能不馬上來試試看呢？他也提到如果是想來點正餐的話，就算是稍微有點油脂和鮮味的披薩、漢堡與麻辣燙這些重口味美食也很搭，甚至會有一種解膩效果！不論是搭配清爽系或重口味系食物都百搭的「白蘇維濃檸檬Highball調酒」，安成宰更私心推薦想要好好感受這款highball獨特魅力的人，就請試試純飲，絕對會讓你印象深刻！(未滿十八歲禁止飲酒＃禁止酒駕)