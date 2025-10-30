不用飛韓國！SEVENTEEN、TXT 韓星私服愛用 NOMANUAL 正式登台，首爾人氣品牌快閃新光三越A11
以街頭精神與極簡設計美學聞名的韓國潮流品牌 NOMANUAL，正式登陸台灣！此次由 韓國現代百貨攜手台北新光三越A11 打造的第三站韓國潮流快閃企劃，帶來品牌秋冬全新系列與台灣限定商品，展現「不受框架束縛」的自由態度。
更令人矚目的是，快閃店同步展出 NOMANUAL X True Religion 及 NOMANUAL X AAPE 兩大聯名系列，勢必引爆街頭話題熱潮！
從首爾到台北的新世代人氣品牌
成立於 2017 年、起源於首爾的 NOMANUAL，以「No Manual for Life」為品牌核心理念，主張不迎合、不定義、也不妥協的生活方式。品牌強調「撕碎性別衣櫥」（Destroying the Gender Closet）的無性別設計哲學，透過服裝語言詮釋街頭、自由與個性精神。這種兼具反叛與理性之間的平衡，深受韓國年輕世代及潮流圈喜愛。
SEVENTEEN、BOYNEXTDOOR、THE BOYZ 等人氣藝人皆是品牌愛用者，私服造型中常可見 NOMANUAL 的蹤影。品牌表示：「We stand with those who refuse to conform. NOMANUAL 代表新世代的聲音，挑戰既定、顛覆平凡，透過服裝喚醒真實自我。」
此次登台的秋冬系列以「Street Heritage Reimagined」為靈感，結合美式街頭圖像與極簡廓形，推出多款亮眼單品：
1. 美式大圖案衛衣與針織外套，以塗鴉與街頭圖騰為靈感，展現自由無畏態度。
2.熱銷經典配件系列，包含毛帽與機車帽，打造冬季百搭造型。
3.台灣限定帽款100頂，僅於新光三越A11現場販售，稀有度與收藏價值兼具。
逛店資訊搶先看
NOMANUAL 快閃店 @ 新光三越A11 × 現代百貨
地點｜台北信義新光三越A11
日期｜2025/10/24(五)-10/30(四）
自首爾出發的 NOMANUAL，現已進駐韓國多家高端百貨如 Shinsegae、Lotte、The Hyundai、Starfield，並積極拓展國際市場，預計於明年進軍日本。這股來自首爾的實驗性感官美學，正以自由與真實之名，席捲亞洲街頭時尚舞台！
