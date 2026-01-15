不用一次花大錢選配 特斯拉自動駕駛、想用再付費月租

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克向來說做就做，這回再度丟出震撼彈。他在社群平台X親自宣布，特斯拉停止販售全自動駕駛FSD買斷方案，全面改為月訂閱制服務，未來車主若想使用FSD，只能選擇每月付費的方式體驗。

一次買斷變月租

根據官方說法，FSD訂閱費用訂為每月99美元，換算約新台幣3,100元左右。過去買斷制動輒要一次付出數萬元台幣，對多數車主來說壓力不小，如今改為月租模式，想用就訂、不用就退，彈性大幅提升，也讓更多人願意嘗試自動駕駛科技。

廣告 廣告

FSD訂閱費用訂為每月99美元，換算約新台幣3,100元左右。（翻攝Tesla網站）

從賣軟體變賣服務

這項調整象徵特斯拉正式從「賣軟體」轉向「賣服務」的經營思維。買斷制屬於一次性收入，訂閱制則能帶來長期、穩定且可預測的現金流，對企業營運與投資評價都有實質幫助，也更符合近年科技產業主流的訂閱經濟模式。

斯拉正式從「賣軟體」轉向「賣服務」的經營思維。（圖／Tesla提供）

二手車更單純

取消買斷制後，FSD不再被視為車輛資產的一部分，未來二手車交易也不必再煩惱軟體殘值怎麼算。對投資人而言，特斯拉的評價指標也可能從「賣了多少台車」，轉變為「有多少訂閱用戶」，讓這家電動車巨頭更像一家科技服務公司。

更多三立新聞網報導

高海拔也擋不住 保時捷電動賽車稱霸墨西哥城

小資族通勤神車升級！活力125淡嫣紫新色登場

272匹馬力＋quattro四驅 新世代Audi A6 S line台灣開賣

福斯放大絕 Tiguan、Passat年式更新優惠開搶

