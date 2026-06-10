不用一直跑醫院！癌症「在家化療」下半年上路 石崇良：全癌別適用

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衛福部長石崇良今（10日）表示，目前正規劃在今年下半年推出「癌症居家化療」，且全癌別均適用。（行政院提供）

為降低醫院醫療負荷並減輕民眾負擔，衛福部持續擴大推動居家醫療。衛福部長石崇良今（10日）表示，目前正規劃在今年下半年推出「癌症居家化療」，且全癌別均適用。因應此醫療模式的改變，金管會今日也邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則，聚焦在宅急症照護、住院改門診及一日手術等3大議題。

石崇良表示，隨著醫療科技進步，許多過去必須住院的治療已逐漸推向在門診或居家執行。繼2024年推動「在宅急症照護試辦計畫」，讓符合條件的感染症患者可以在家治療，減少患者與家人照護負擔，去年又推門診抗生素治療，讓原本要住院打的抗生素可以在門診執行，今年下半年則要進一步推動「在家癌症治療」。

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石崇良指出，上月世衛行動團前往法國參訪時，便看到當地癌症病人在家進行化學治療，因此希望也能在國內推行。考量到化療可能帶來的副作用，病患的第一次必須在醫院執行，若過程順利，裝設人工血管後，經醫師評估便可選擇在家進行後續的化學治療。

石崇良分析，化學治療每隔一段時間就需進行一次，若改在居家執行，病患可依自身時程規劃，不必受限於醫院的病房安排；此外，由於癌症病患免疫力較差，居家治療也能避免院內感染的發生。

然而，現行許多商業醫療險多限制必須「住院」才給付理賠，導致常有病患因擔心拿不到保險理賠，而拒絕居家治療模式。石崇良強調，居家治療能降低醫療費用、提升病床利用率，有助於解決醫院人力短缺與病床需求問題，且若民眾的的商業保單本就包含相關治療給付，就不會因照護模式改變而不予理賠。衛福部正積極與金管會及保險業者溝通研商，期盼調整給付方式以符合現代醫療需求。

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