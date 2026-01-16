不用4分鐘就超濃！媽媽獨門「高速煮茶法」瘋傳：省時又美味

生活中心／倪譽瑋報導

一位外國媽媽用壓力鍋煮奶茶，她表示這樣速度很快。（圖／翻攝自IG@mealsandmilestones）

近期一位外國媽媽拍影片分享，她壓力鍋（Pressure Cooker）煮茶，不到4分鐘就完成，大讚奶茶成品味道香濃「省時又美味」；影片在網路上瘋傳，一派人表示自己第一次看到，相當驚奇，也有人質疑這做法的安全性、後續洗鍋子更麻煩。怎麼煮奶茶比較穩？台灣茶行業者官網指出，用一般鍋子即可，但火候要做好把控。

媽媽用壓力鍋煮茶大讚：快又香濃

綜合外媒報導，常分享育兒知識的自媒體「mealsandmilestones」近期分享另類煮茶法，只見她準備了壓力鍋，還有水、牛奶、茶葉、糖、荳蔻等材料，先把水放入鍋中後，陸續加入牛奶、茶葉、糖，接著蓋上煮一下，只見鍋子冒出滿滿蒸氣。

廣告 廣告

煮好後，鍋內的奶茶顏色深沉，過濾雜質後即可享用。mealsandmilestones指出，用壓力鍋不到4分鐘就能煮出一杯香濃的奶茶「我是個急需一杯奶茶的媽媽，說實話，味道真的太棒了！」這方法省時又美味，適合用在忙碌的早晨、疲憊的下午，或馬上想喝奶茶時。

煮好的奶茶經過濾茶葉、香料渣即可飲用。（圖／翻攝自IG@mealsandmilestones）

貼文底下，一派人感到驚艷、表示想嘗試，「太棒了」、「原來這樣也可以煮茶」；一派則質疑實用性，「我絕對不會用壓力鍋泡茶。如果趕時間，我寧願燒開水，再直接放奶茶粉」、「你還要花雙倍的時間清洗那個壓力鍋」。

怎麼煮奶茶？台灣茶行給建議

其實不用壓力鍋也可煮奶茶，過去台灣茶行滴滴香曾撰文說明，奶茶用一般鍋子煮即可，先把水放鍋內、煮到沸騰再轉成小火，並投入適量茶葉（茶：水比例約略是1g：50ml），泡30秒到1分鐘後，再加入牛奶（茶水：牛奶的比抓1：1）慢火煮至溫熱，以上比例均可依個人喜好調整。

滴滴香提醒，牛奶煮到溫熱即可關火，千萬不能煮到沸騰，以免奶香轉為奶腥味，煮好加入適量蜂蜜或糖拌勻，最後再用茶濾或濾網濾掉茶渣、倒入杯中，即可享用，也可再添肉桂粉或可可粉提升風味。

更多三立新聞網報導

「點豬舍」是什麼店？民眾秒看出非賣吃的：台灣人才懂

襪子細菌量百萬！要翻正面還是反面洗？ 專家給正確答案

趁現在快玩！6旬婦「繼承900萬」全砸在出國 回家後慘了

2026春節、228連假國道塞車攻略！交通尖峰日、車少時段一次看懂

