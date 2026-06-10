不用All in台積電！國小師揭「5招」簡單變有錢

財經中心／駱瑩倫報導

越來越多人開始透過投資股票累積資產，像台積電、輝達等大型權值股，更是不少年輕投資人心中的熱門標的。不過近日有一名國小老師分享，她認為人生中最成功的理財決定，並不是「All in台積電」或是「阿公留了一棟房給我」，而是看似平凡的5個習慣，長期下來會讓自己與同齡人逐漸拉開差距。

看似普通的選擇 多年後竟成財富分水嶺

一名會計系出身的國小老師在社群平台Threads發起討論，詢問大家「人生做過最正確的理財決定」，強調答案不一定是重押單一個股或擁有意外資產這類高門檻條件，可能只是日常生活中一個不起眼的選擇或一種持續的習慣，但多年後卻會帶來明顯的財務差距。

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投資

該名國小老師分享，薪水入帳後先存20%再花，實際執行後發現依然足夠支撐生活。（圖／民視新聞資料照）







薪水先存20％再花 她公開5大理財心法

首先是不使用分期付款購買消費品，只要當下無法一次付清就暫緩購買，藉此大幅降低衝動消費的機率；第二是薪水入帳後先存再花，固定先轉出約20%存起來，實際執行後發現依然足夠支撐生活，直言「餓不死的」；第三，她選擇投資市值型ETF，「承認自己打不贏市場後，投資變簡單了」，也少了許多追高殺低的焦慮；第四是每月固定撥出約16%資金投資自己，例如進修或技能提升，認為金錢可以再賺，但能力與思維的升級更關鍵；最後則是學會分辨「資產」與「看起來像資產的東西」，認為有些物品會隨時間增值，但也有不少在購入瞬間就已開始折價，只是在刷卡結帳的當下，兩者帶來的滿足感往往沒有太大差別。





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該名國小老師直言，不使用分期付款購買消費品，可大幅降低衝動消費的機率。（圖／民視新聞資料照）







此文一出引發熱議，許多網友也紛紛分享自己的理財心得，「這個不知道算不算理財決定，把家裡整理乾淨，對家裡的每項物品及數量瞭若指掌，就不會因為找不到什麼，一直重複買家裡已經有的東西，無形中少花了很多錢」、「投資的錢，要是一筆就算今天虧損了也不會影響生活的錢」、「堅持一律現金付款，付全額」、「以前喜歡買所謂CP值高的便宜東西，但現在喜歡有品質耐用的」、「錢太多放一起覺得有錢會想亂花，索性開了7-8個帳戶固定存錢進去，把錢分很散很散，數字越小覺得錢少就不會亂花了」。





《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

原文出處：上班族必看！國小師揭「5招變有錢」不用All in台積電：默默拉開差距

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