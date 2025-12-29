不甩中共圍台軍演！ 國防部證實「他國軍機」在台海周邊活動

國防部情次室次長謝日昇今日證實，在中共圍台軍演之際，當然有其他國家軍機在台海周邊活動。(記者陳逸寬攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕在中共解放軍宣布對台舉行「正義使命-2025」環島軍演之際，臉書粉專「Taiwan ADIZ」今日指出，有美國神秘軍機飛抵台灣附近，並廣播宣告國際航空航行權。對此，國防部情次室次長謝日昇證實，當然有其他國家軍機在台海周邊活動。

謝日昇今(29)日於國防部記者會表示，台海周圍只要在國際航道上，的確有很多飛機活動，至於具體是哪個國家，他無法多做說明。

針對中國透過「北京國際航行通告室」，以民航手段發布飛航公告，設立明日的限航區，謝日昇指出，這是今年首度，過去中共僅有在美國時任眾議院議長裴洛西訪台後的軍演曾有相同模式，在「聯合利劍」及「海峽雷霆」軍演中，都未有透過民航發布飛航公告的做法。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國「正義使命」軍演揚言打實彈 美軍雙航艦鎮守西太平洋

自由說新聞》中共軍演打臉國民黨！網神回酸爆、專家曝「8字」預言

中共正義使命環台軍演緊貼我領海基線 揚言明日「無限高」實彈射擊

共軍突襲宣布軍演！「正義使命-2025」演訓範圍環台

