不甩中共挑釁！高市早苗新民調衝破75％ 他曝「內閣1位隱藏王牌」

日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。不過高市早苗內閣仍在日本國內獲得高民調，據《日本新聞網》（JNN）本月最新民調顯示，高市早苗內閣支持率高達75.8%，資深媒體人矢板明夫就點出，這份人氣並不只靠高市個人的魅力撐著，內閣中還有一位隱藏王牌。

矢板明夫指出，日本高市早苗內閣上任已經一個多月了，一直保持著相當亮眼的民意支持，而這份人氣並不只靠高市個人的魅力撐著。其中還有一個重要的原因，是內閣當中有一位存在感非常強、風格獨特的女性閣員「經濟安全保障大臣小野田紀美」。

日本經濟安全保障大臣小野田紀美。（圖／翻攝自小野田紀美官網）

矢板明夫分析，她的魅力不是傳統的那種，而是帶點生活感、率直、甚至有點「動漫人物感」的個性魅力。這種「政治人物的非政治感」，讓她成為高市內閣中最能吸引年輕選民的一張牌。記者會上她每次的回答都乾脆俐落、不拖泥帶水，完全不怕被追問，而且時常一句話就能讓記者啞口。像最近一次被問到安倍晉三槍擊案，記者問她「是否已經整理好情緒？」她冷冷地回道：「一生都不會整理好。」語氣平靜，語意卻強大到足以把全場的空氣都凍住。

矢板明夫分析，小野田紀美「動漫人物感」的個性魅力，這種「政治人物的非政治感」，讓她成為高市內閣中最能吸引年輕選民的一張牌。（圖／翻攝自小野田紀美官網）

矢板明夫表示，在面對來自中國的各種挑釁時，她也會以簡潔強硬的態度回應。這種直率彷彿是她的招牌，也成為她在高市內閣中人氣不斷攀升的重要原因。且矢板明夫直言，她並不是那種刻意營造形象的類型，她自己也承認與高市的互動並不多，兩人不是那種政治上互相綁在一起的盟友，而是各自在自己的位置上做出亮眼的表現，這樣的距離，反而讓她被視為「真正靠實力在站穩位置」的政治新星。

矢板明夫認為，如今她才43歲，就已經是日本政治舞台上屬於「下一代」的重要人物之一，經濟安保是日本未來十年的核心課題，而她的直率、果斷與不怕承擔風險的性格，正好符合這個職位需要的敏銳與膽識，未來她的角色可能會越來越重要。

