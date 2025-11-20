不甩中共禁令！中國人仍偷溜照飛日本 狂讚「出關很順利」

大陸中心／朱祖儀報導

高市早苗發表「台灣有事」言論，引發中國不滿。（圖／高市早苗IG）

日本首相高市早苗發表「台灣有事可能構成日本存亡危機」言論，引發中國不滿，中國外交部發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本，近日更傳出已有49.1萬張赴日機票遭取消。不過仍有不少中國人不顧官方說法到日本旅遊，還透露飛機上空位很多，出關非常順利，掀起兩派討論。

中國外交部領事司14日晚間突然發布通知，呼籲中國公民近期避免前往日本，理由是「中國公民在日本安全環境持續惡化」，今年日本社會已發生多起在日中國公民遇襲事件。

但事後仍有大陸網友在小紅書透露，自己17日已順利抵達日本，還說可以感覺到飛機上空位很多，去日本的人變少很多，出關也很順利，不會遇到什麼被刁難的狀況，接機服務也很方便。

文章曝光後，網友紛紛表示，「遊客少了，排隊時間短了，空間多了，真香」，但也有人要她注意安全，甚至有人罵說，「都說了不讓去，為啥還去」、「越說不讓去越去，到時候打仗了，給你扣那兒就好了。」

另外，也有不少網友透露，明明已經訂好去日本的機票，也沒有退票的計畫，卻陸續收到航班取消的通知，讓他們相當傻眼。據《南華早報》報導，一名資深航空分析師也說，從15日開始，中國航空約有49萬1000張飛往日本的機票遭取消，其中從上海出發的航班被退票比例最多，總損失高達數十億人民幣，且有70%為來回機票。

中國有不少航空的航班遭取消。（示意圖／資料照）

