政治中心／屈道昀、宋弘麟綜合報導

首位遭到中國制裁的日本參議員石平，6號上午抵達松山機場，一下飛機就激動高喊，當他踏上台灣國土時，就已經證實台灣和中國不屬於同的國家，被問到這次訪台有沒有機會和在野黨交流，石平表示未來有機會肯定會廣泛交流，不過他也向國民黨喊話，和共產黨打交道一定要小心。

民眾：「歡迎日本參議員，Welcome to Taiwan。」

不甩中國制裁的日本維新會參議員石平，六號上午抵達松山機場，他一踏上台灣國土，就證實中國和台灣是屬於不同國家。

廣告 廣告

日本維新會參議員石平：「台灣就是台灣，台灣就是中華民國，和中華人民共和國，大陸的中國，沒有一毛錢的關係，就是向世界告訴，台灣就是一個獨立國家，中國外交部對你的言行，認為說不值得一提，你有什麼樣的回應，那他不提就不提，他愛提不提我無所謂。」





不甩中國制裁 日參議員石平訪台喊台灣是獨立國家

不甩中國制裁，日參議員石平訪台喊台灣是獨立國家。（圖／民視新聞）





石平激動高喊台灣是獨立的國家，更有大批民眾親自接機，石平當選日本參議員後首度訪台，展開為期四天的交流行程，面對中國制裁，石平笑回他還因此揚名天下，出身中國的他對共產黨了解透徹，看到國共麻吉麻吉，有些話不吐不快。

日本維新會參議員石平：「因為中國共產黨最會的，就是怎麼欺騙對手，然後籠絡對手，來達到自己的目的，實際上台灣的在野黨，國民黨他們在歷史上，也上過多少次中國共產黨的當，不止一次，而且上當上當，最後就失去了大陸。」

石平也表態，堅決支持台灣增強國防力量。1962年出生中國四川的石平，1988年在日本留學，不久後中國發生天安門事件，讓他決定告別中共，2007年歸化日本，並在去年七月以日本維新會候選人身分當選參議員，是日本第一位中國裔國會議員，卻被中國以「散布謬論、干涉內政」為由實施制裁，面對現今台海局勢，石平力主和台灣站在同一陣線。





不甩中國制裁 日參議員石平訪台喊台灣是獨立國家

不甩中國制裁，日參議員石平訪台喊台灣是獨立國家。（圖／民視新聞）





日本維新會參議員石平：「我會在日本的國會中呼籲，日本絕對不能坐視不管，絕對不能坐視台灣，被窮凶極惡的共產黨政權所吞併，這一點對台灣是一個噩夢，對日本也是一個噩夢。」

作為首位遭中國制裁的日本現任國會議員，石平這回訪台別具意義，不僅用行動展現中台互不隸屬，也讓台日關係更上層樓。





原文出處：不甩中國制裁 日參議員石平訪台喊台灣是獨立國家

更多民視新聞報導

黃偉哲宣布了！台南第3位副市長出爐 盼借重「這能力」襄助市政

陳昭姿不辭立委傳黨內不滿 黃國昌:代孕法案告一段落也會離開

民進黨高雄市長初選倒數！4參選立委衝刺 楊大正錄製影片挺「她」

