不甩中國制裁！石平狠嗆「史上最凶惡的極權」：將推台日國防合作
即時中心／高睿鴻報導
雖然過去在中國出生，但日本維新會參議員石平卻以強烈反中立場，聞名東亞政壇；他不僅持續猛轟中共政府多年、最近更直接造訪台灣，直接宣稱我國為獨立國家、非中國的一部分，讓中方氣得跳腳。中共不僅公開點名其為「宵小之輩」，還宣布制裁他。但石平並不畏懼，今（9）不僅親自參觀台灣立法院，更開嗆中共「人類歷史上最凶惡的極權政權」；他更直接了當表示，未來台日合作應突破更多禁區、連國防也得互相協力。
石平今早參訪台灣國會，並公開表示，特別榮幸能見到民進黨立委王定宇、沈伯洋，因為他與這兩人都被中國政府制裁，而王委員還是他的大前輩。之後他話鋒一轉，提及自己在日本，是唯一遭中國政府制裁的議員，「這說明我們日本的國會不夠努力，還沒做出很多成果；所以我希望，日本國會將來繼續努力，如果能多幾位議員被中國政府制裁，那就說明我們做了很多好事」。
石平接著說，今天來到立法院、也聽王定宇介紹了台灣國會的程序及開會議程等，深切感受到台灣是一個非常成熟的民主國家、擁有健全的議會機制；他認為，這點跟日本一樣，都是民主國家、也都享有共同的價值觀。「我們都是民族主義國家、都是民主社會，從這個意義上而言，我覺得日本、台灣應不斷加強各方面的合作，對付一個人類歷史上最凶惡的極權」，石平說。
日本維新會參議員石平。（圖／民視新聞）
為維護印太地區和平及安全，他直言說，兩個國家都需要做很多事，民主社會應該聯手，共同對抗如此極權統治、信奉帝國及霸權主義的國家。石平表示，這個國家是指誰，相信不用他多說，「就是我出生的國家，中國」。他接著說明，雖說不見得要與中國為敵，但重點是如何維持亞洲的和平與安全、以及保障台灣海峽的穩定；石平說，自己剛好在日本參議員擔綱外交和防衛委員會理事，所以希望就這方面，與我國議員進行深入交流。
深入交流的目標為何？石平繼續解釋，做為一個日本國會議員，他認為台日交流應該突破更多禁區，例如國防合作，一定要取得進展；而他身為議員，也應該促成日本國會與台灣立法院交流、深入磋商，進而推動兩國的國防合作。他強調說：「這是一件必須認真進行的事情，不能再拖延了！一定要『突破禁區』、兩個國家好好攜手，共同維護台灣海峽的和平」。
石平強調，台灣海峽和平就是亞洲的和平、就是印太地區的和平、甚至是世界的和平，為了達到和平，各方應該一起努力，共創一個和平的亞洲。
原文出處：快新聞／不甩中國制裁！石平狠嗆「史上最凶惡的極權」：將推台日國防合作
更多民視新聞報導
館長出事了！竟開直播嗆「斬下賴清德X頭」 新北檢今起訴兩罪
為鄭習會鋪路？國共論壇擬重啟 民進黨痛批淪統戰工具
接班徐榛蔚？藍營「這2人」全民調爭花蓮提名 何啟聖氣炸轟黨中央
其他人也在看
委內瑞拉記者問是否助馬杜洛？中國拐彎回
[NOWnews今日新聞]美軍3日逮捕中國在中南美的盟友、委內瑞拉總統馬杜羅夫婦，因其涉串謀涉毒恐怖主義、串謀古柯鹼走私、持有機槍和毀滅等多項罪名。中國是否採取行動備受關注，今（8日）中國外交部記者會...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 82
川普接管委內瑞拉！貨幣3天貶近100% 台商崩潰：資產腰斬急買家電保值
美國總統川普對委內瑞拉採取軍事行動並接管該國局勢，引發當地政經劇烈震盪。雖然委內瑞拉代總統喊話「沒有外國勢力接管」，但市場恐慌情緒已蔓延。委內瑞拉台商會長祁郁文透露，短短三天內匯率貶值幅度逼近100%，手中貨款價值瞬間腰斬，為了止損，只能被迫搶購家電保值。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 169
誰下令兩岸條例改名？吳子嘉爆「他」在操作
[NOWnews今日新聞]民進黨立委林宜瑾日前提出修正《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，主張將法案名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，引發政壇高度關注；隨後傳出林宜瑾已主動撤回提案，不過林...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 163
37歲美女遭ICE官員槍擊身亡！國土安全部稱「暴徒衝撞」掀群眾示威
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導根據外電報導，美國時間7日於美國明尼蘇達州，一名女子遭執行勤務中的美國移民暨海關執法局（ICE）官員擊斃。美國國土安全...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
綠營內鬥白熱化！郭正亮見3縣市民調接近 藍軍翻盤機會
民進黨2026黨內初選，接下來將以民調決定人選，前立委郭正亮從目前局勢分析，指出台南、高雄及彰化等地，第1名與第2名的人選差距可能不到2個百分點，屆時落敗者陣營恐難以心服，這將成為國民黨在2026年地方選舉的翻盤契機，不過他也質疑部分民調結果與多家可信民調機構數據不一致，懷疑有「神秘的手」介入。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 36
蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導為了即將到來的2026九合一大選，民進黨近期積極布局，多縣市人選已陸續拍板。外界相當關注的首都台北，除了已向黨中央遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，人選尚未明；而綠委王世堅、沈伯洋等人，均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，王世堅今（7）日表示，應該要讓「最強的」出來，並再度提及他心中的理想人選。王世堅今早於立院受訪，對於被點名選台北市長一事，他表示，要參選首都台北市長，需要具備的條件非常多，必須學經歷都有歷練過才可以；而他具體舉出的幾位，都是在這部分學養俱佳，例如行政院副院長鄭麗君、民進黨祕書長徐國勇、前綠委高嘉瑜、綠委莊瑞雄，且黨內應該要讓最強的人選出來，「我跟他們4位比，我比他們差很多，應該由那些比我強很多的人出來才對」。民進黨立委王世堅。（圖／民視新聞）針對是否能吸引中間選民，王世堅指出，可能還沒發揮平時選舉、服務的部分，徐國勇之所以適合，就是過去1、20年前，跟他一起擔任過台北市議員，對方有問政及服務經驗，只是後來接任行政院發言人及內政部長，才會有段時間沒有在基層服務，當然對於中間選民沒有接觸。王世堅提到，他最近這幾年回到議會、立法院，幾年間都在選舉，導致有些人認為他比較適合；不過，因為台北市首都，不是一般縣市，一定要讓最強人選出來才能勝任，他也多次提出這樣的建言，希望黨朝上述幾位「最優秀的人」，他們比自己強，應該考慮他們才對，「還輪不到我啦」。原文出處：快新聞／蔣萬安連任危機？王世堅點名4人戰北市 大讚民進黨內「最強人選」 更多民視新聞報導F-16夜航失事！空軍即起停止演訓 全力搜救失聯飛官花蓮F-16夜訓失事 軍事專家點「2大調查方向」連檢察官都入列！國台辦稱「終身究責」 陳舒怡疑因這事成為目標民視影音 ・ 1 天前 ・ 54
委國「隱藏版大咖」逃不過！美警告內政部長「聽話」 否則變成下個目標
根據路透獨家報導，三位知情人士透露，川普政府警告委內瑞拉「隱藏版大咖」、強硬派的內政部長卡貝略（Diosdado Cabello），稱要是他不協助臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）滿足美國要求，並在馬杜洛被推翻後協助維持秩序，他很可能就會是美國下一個鎖定的頭號目標。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
2部長被列台獨頑固份子 賴清德開嗆了！
[NOWnews今日新聞]中國國台辦將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，並將高等檢察署檢察官陳舒怡列為「台獨打手幫凶」。對此，總統賴清德今（8）日受訪時表示，希望中國的領導人能清楚了...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 167
美對委內瑞拉斬首戰恐在台海重演？張延廷：陸較美更具距離、訓練與內應優勢
美國特戰部隊跨境捉捕委內瑞拉總統馬杜羅，震撼世界，也讓國內重新關注，對岸是否也有類似美方斬首戰的實力。空軍前副司令張延廷今示警，大陸相較美國更有3大優勢，絕對有能力執行，做不做是在他的企圖、決心與必要。太報 ・ 1 天前 ・ 27
南市長初選! 陳水扁現身挺陳亭妃.高大成輔選林俊憲
南部中心／綜合報導民進黨台南市長初選進入關鍵倒數，參選人把握最後時間，持續以最踏實的方式深入基層，陳亭妃的串聯37區鐵馬行動持續前進，獲得前總統陳水扁的大力推薦。立委林俊憲則是密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺。民視 ・ 16 小時前 ・ 19
美參議院表決通過 限制川普對委內瑞拉軍事行動
該項戰爭權力決議案以52票對47票的表決結果通過，獲得五位共和黨議員加入民主黨陣營支持。雖然該案最終要通過共和黨主導的眾議院並獲總統簽署的可能性極低，但此舉已成為國會對總統單方面行動的實質警告。此舉是在美軍上週末突襲逮捕委內瑞拉領導人尼可拉斯馬杜洛（Nicolás M...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 16
軍演擒拿一周兩驚，惡霸善霸有區別嗎？
2026開場劇力萬鈞！先是中共在台灣周邊進行軍演，吊足大家胃口，一直到最後一刻才宣布結束；才安靜跨年沒兩天，美國在三小時內以迅雷不及掩耳的速度，把委內瑞拉總統及夫人活捉到紐約審判。一周兩驚，無論是中共「正義使命」或美國「絕對決心行動」，明明白白都是霸權野蠻行動，沒有太多解釋美化空間。不過，委內瑞拉跟台灣的國家利益沒有直接關係，拉美情勢也非一般台灣人時常接觸能夠理解，在評價之前不妨來進行背景了解。思想坦克Voicettank ・ 1 天前 ・ 18
伊朗暴動能讓哈米尼政權垮台？美專家這樣看
[NOWnews今日新聞]伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（A...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 14
川普政府考慮「買下」格陵蘭！路透獨家：只要加入美國，每個人最高可望獲得10萬美金
在川普活捉委內瑞拉總統馬杜洛，並宣稱接管委內瑞拉及其石油後，國際社會高度關注美國接下來會對誰「動手」。對於川普和其他白宮官員宣稱美國對格陵蘭擁有主權，《路透》8日獨家報導，四位知情人士透露，美方官員曾討論向格陵蘭居民支付一次性款項，試圖說服他們脫離丹麥、加入美國。兩位匿名人士指出，雖然具體的金額和支付方式尚不清楚，但包括白宮幕僚在內的美方官員，認真討論過每人......風傳媒 ・ 1 小時前 ・ 6
美參院通過表決限制對委再動武 川普怒批：拿走美國「保衛國家」權
美國參議院8日表決通過一項程序性決議，禁止政府在未獲國會明確授權下，對委內瑞拉採取進一步軍事行動；不過該案接下來仍須進行實質性投票，外界認為很大程度僅具象徵意義。美國總統川普（Donald Trump台視新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
黃暐瀚預言2026六都選情「兩攻、兩守、兩贏」：這2都綠營挑戰機會提高
2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚日前就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，針對六都選情，黃暐瀚8日提出「兩攻、兩守、兩贏」的觀察。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 7
鏡觀／從委內瑞拉看台灣未來的處境
沒有人可以預測美國總統川普的行為。1月3日的午夜，美國對委內瑞拉採取軍事行動。幾個小時之內，美國特種部隊如鬼魅般進出委內瑞拉，該國一向引以為傲的空中防禦系統形同虛設，軍事基地被轟炸，地面部隊也來不及反應。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 7
俄艦護航無效！ 美2週狂追千里成功攔截委內瑞拉油輪｜#鏡新聞
美國對委內瑞拉的打壓行動，還在進行中，美軍在經過好幾週的追蹤後，7日順利在北大西洋扣押一艘與委內瑞拉有關，且遭到美國制裁的油輪。美國國務卿盧比歐強調，同一天在加勒比海，控制了另一艘油輪，行動再次宣告大成功。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
川普侵略野心不輕忽！美軍如犯格陵蘭 丹麥：士兵直接開槍射殺
美國總統川普覬覦格陵蘭，7日宗主國丹麥發出警告：如果膽敢入侵，士兵將直接開槍！丹麥所依據的，是一條1952年即生效的交戰規則，當中規定守軍應立即開火，之後再通報上級。隨著同為北約盟國的美、丹關係極度緊張，格陵蘭成為地緣政治未爆彈，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）終於鬆口，表示自己將於下週會見丹麥官員，討論格陵蘭議題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
劉世芳.鄭英耀遭列「台獨制裁名單」 賴清德：感到驕傲
台北市 / 綜合報導 中共中央台辦昨(7)日公布一份最新的「台獨名單」，將我國內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀，加入14人的「台獨頑固分子」行列中，還點名曾多次負責調查共諜案的高檢署檢察官陳舒怡，將她列為「台獨打手幫凶」，更揚言「嚴懲」；對此今天陸委會強硬回擊，絕不能容忍中共制裁抓匪諜的檢察官；總統賴清德也指出，對這些毫不畏懼被中國跨境鎮壓的人民，感到驕傲。總統賴清德說：「當前我們的國家，正面對境外敵對勢力日益嚴峻的威脅，我們一定要堅定做好，反統戰，反滲透，反併吞的工作。」出席調查局結業典禮，總統賴清德致詞，再次強調反對「中國滲透」，只不過，中共再度釋出最新「台獨名單」。中共中央台辦官網，12人台獨頑固份子，再出現2個新名字，分別是內政部長劉世芳教育部長鄭英耀，新聞稿批評，劉世芳迫害在台中國配偶，鄭英耀則是以台獨教材「毒害」青少年，另外還點名，曾偵辦多起共諜案的，高檢署檢察官陳舒怡，製造「綠色恐怖」是「台獨打手幫兇」，喊話祭出禁止入境等懲戒手段。國台辦發言人陳斌華說：「將採取其他一切必要的懲治措施，依法終身追責。」陸委會副主委梁文傑說：「我們並不感到意外，(今天)他要制裁抓匪諜的檢察官，明天他就可以制裁判匪諜的法官，這個是絕對不能容忍的。」陸委會強硬回擊，法務部長鄭銘謙對於陳舒怡檢察官被點名，也強調會堅定地捍衛我國司法主權，嚴正譴責中共恫嚇我國司法官的行徑。總統賴清德說：「對任何一個，被中國進行，跨境鎮壓的人民感到驕傲，即使面對中國的威脅，都能夠站在自己的崗位上，為國家奮鬥，毫不畏懼。」總統賴清德則是對名單上的「台獨頑固分子」表達支持，中共威嚇手段五花八門，想迫使台灣人服軟，但目前結果來看，似乎沒達到預期效果。 原始連結華視影音 ・ 18 小時前 ・ 發表留言