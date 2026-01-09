即時中心／高睿鴻報導

雖然過去在中國出生，但日本維新會參議員石平卻以強烈反中立場，聞名東亞政壇；他不僅持續猛轟中共政府多年、最近更直接造訪台灣，直接宣稱我國為獨立國家、非中國的一部分，讓中方氣得跳腳。中共不僅公開點名其為「宵小之輩」，還宣布制裁他。但石平並不畏懼，今（9）不僅親自參觀台灣立法院，更開嗆中共「人類歷史上最凶惡的極權政權」；他更直接了當表示，未來台日合作應突破更多禁區、連國防也得互相協力。

石平今早參訪台灣國會，並公開表示，特別榮幸能見到民進黨立委王定宇、沈伯洋，因為他與這兩人都被中國政府制裁，而王委員還是他的大前輩。之後他話鋒一轉，提及自己在日本，是唯一遭中國政府制裁的議員，「這說明我們日本的國會不夠努力，還沒做出很多成果；所以我希望，日本國會將來繼續努力，如果能多幾位議員被中國政府制裁，那就說明我們做了很多好事」。

石平接著說，今天來到立法院、也聽王定宇介紹了台灣國會的程序及開會議程等，深切感受到台灣是一個非常成熟的民主國家、擁有健全的議會機制；他認為，這點跟日本一樣，都是民主國家、也都享有共同的價值觀。「我們都是民族主義國家、都是民主社會，從這個意義上而言，我覺得日本、台灣應不斷加強各方面的合作，對付一個人類歷史上最凶惡的極權」，石平說。

日本維新會參議員石平。（圖／民視新聞）

為維護印太地區和平及安全，他直言說，兩個國家都需要做很多事，民主社會應該聯手，共同對抗如此極權統治、信奉帝國及霸權主義的國家。石平表示，這個國家是指誰，相信不用他多說，「就是我出生的國家，中國」。他接著說明，雖說不見得要與中國為敵，但重點是如何維持亞洲的和平與安全、以及保障台灣海峽的穩定；石平說，自己剛好在日本參議員擔綱外交和防衛委員會理事，所以希望就這方面，與我國議員進行深入交流。

深入交流的目標為何？石平繼續解釋，做為一個日本國會議員，他認為台日交流應該突破更多禁區，例如國防合作，一定要取得進展；而他身為議員，也應該促成日本國會與台灣立法院交流、深入磋商，進而推動兩國的國防合作。他強調說：「這是一件必須認真進行的事情，不能再拖延了！一定要『突破禁區』、兩個國家好好攜手，共同維護台灣海峽的和平」。

石平強調，台灣海峽和平就是亞洲的和平、就是印太地區的和平、甚至是世界的和平，為了達到和平，各方應該一起努力，共創一個和平的亞洲。

原文出處：快新聞／不甩中國制裁！石平狠嗆「史上最凶惡的極權」：將推台日國防合作

