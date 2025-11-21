不甩中國嗆抓捕！國台辦才嗆窮途末路 沈伯洋又出國了「飛荷蘭談民主」

記者陳思妤／台北報導

中國公安立案調查民進黨立委沈伯洋，揚言要全球通緝、終身追責。不過，沈伯洋日前現身德國國會作證狠打臉後，如今又前往荷蘭，將在當地時間22日出席國際自由聯盟會議，針對「在政治操弄時代下進行民主防衛」進行深度座談。

中國揚言對沈伯洋終身追責，中國官媒還嗆，要透過國際刑警組織發布紅色通緝令全球通緝沈伯洋，還說他不能出國，一出國就會被逮捕。但沈伯洋並不畏懼，在台灣時間12日晚間現身德國國會到聽證會作證，他強調，自己是為自由為民主作證，作為勇敢的台灣人，「我們絕對不會因為這樣而退縮」。

這讓中國國台辦發言人陳斌華14日崩潰怒嗆，越瘋狂，越會提早滅亡，台獨分子已日暮西山、窮途末路。他稱，沈伯洋之流和民進黨當局鬼鬼崇崇、自導自演竄訪鬧劇，恰恰暴露了其對懲「獨」利劍高懸的內心慌張。

然而，沈伯洋還是不怕中國，22日中午又將現身荷蘭海牙，出席由席國際自由聯盟（Liberal International, LI）人權委員會主辦的「在政治操弄時代下進行民主防衛」座談會。除了沈伯洋之外，民進黨立委范雲也將一起出席國際自由聯盟會議，她在社群平台表示，「無所畏懼，外交繼續接棒！」

沈伯洋將在荷蘭當地時間22日出席國際自由聯盟會議（圖／翻攝自國際自由聯盟網站）

范雲指出，國際自由聯盟集結全球近百個自由派政黨，長期支持台灣，她目前也擔任聯盟的共同副主席。她表示，聯盟去年在智利的年會她也出席，當時通過決議，譴責中國扭曲聯大2758號決議文，打壓台灣國際參與。

范雲表示，這一次，她會和來自荷蘭、烏克蘭國會議員，以及委內瑞拉、黎巴嫩自由派政黨的領袖，討論「自由派如何在危機與不安全感的政治中航行」；Puma則會分享「如何在政治操弄時代下進行民主防衛」。她說，如同前總統蔡英文說的，「外交就是一棒接一棒，我們繼續一起為台灣奮戰！」

