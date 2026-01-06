不甩中國嗆聲抵達台灣 中裔日參議員石平：台灣是獨立國家

日本維新會參議員石平6日抵達台北松山機場，高喊台灣是一個獨立國家。(記者陳逸寬攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕日本維新會中國裔參議員石平今(6)日在台北松山機場表示，順利踏上台灣國土非常高興激動，中國對他制裁禁止其入境，充分說明中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家。台灣就是台灣，台灣就是中華民國，與中華人民共和國沒有一毛錢關係，來到台灣是要告訴世界「台灣是獨立的國家」。

石平今天在印太戰略智庫執行長矢板明夫牽線安排下訪台，台灣基進、台聯黨、台灣國、史明教育基金會等政黨、社團代表在台北松山機場入境大廳熱烈歡迎，期間遇到新黨輿情中心主任季節兩三名穿著黃背心的群眾在松機外嗆聲抗議，航警及霹靂小組快打部隊也出動人力隔開兩方。

石平首先向媒體說，作為日本參議員踏上台灣的國土，非常高興也非常激動，因為中華人民共和國政府對他進行制裁，不允許他入境中國國境，今天卻能夠順利進入台灣、中華民國的國境，充分說明中華人民共和國和中華民國，完全是兩個不同的國家。

石平也向迎接他的台灣政黨、社團說，他來台灣的目的，就是為了證明中華民國和中華人民共和國不是(同)一個國家，未來4天將與台灣各界人士就如何加強日台友誼、合作，以及維護台海和亞洲和平，要進行很多磋商，希望這次訪台能夠取得成果。

台灣國理事長陳峻涵也特別送給石平一枚台日友好胸章，並現場為石平別上，群眾高喊「日台友誼長存」口號，聲量遠遠蓋過在旁抗議的新黨一行。石平說，未來4天他就會別著這個胸章。至於中國外交部崩潰砲轟石平「言行醜惡」、「不值一提」，石平說，他不提就不提，他愛提不提，「我無所謂」。

石平預計本週五(9日)將與學者余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」

新黨輿情中心主任季節率三兩群眾抗議日本參議員石平訪台。(記者陳逸寬攝)

台灣基進、台聯黨、台灣國等政黨及民團6日在松山機場熱烈迎接日本參議員石平。(記者陳逸寬攝)

