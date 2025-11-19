不甩中國抗議 沖繩縣石垣市長表態了！力挺「台灣是國家」

即時中心／黃于庭報導

日本首相高市早苗挺台立場鮮明，先前提出「台灣有事，日本有事」一說，即台灣若發生緊急狀況且動用武力，可能被認定對日本構成「生存危機」，使其能行使集體自衛權；此舉讓中國當局相當氣憤，不僅從昨（18）日起於黃海部分海域進行實彈射擊，更宣布禁止日本水產進口，2國對立持續升溫。對此，沖繩縣石垣市長中山義隆表示「理解高市」，並重申台灣是國家。

根據《產經新聞》報導，中山義隆指出，假設中國封鎖台灣，那包括石垣市在內的多座城市，便會陷入「危機事態」。先前先島群島已擬定計畫，當地居民可疏散至九州縣、山口縣，且石垣市鄰近台灣，更可作為對抗中國「前線」。

中山義隆說，高市早苗過往表態「捍衛海上航線」，其發言意味著當台灣海峽遭封鎖時，日本將出手協助。關於中國要求公民「暫勿前往日本旅行」一事，他則表示，目前尚未聽說對石垣市造成影響。

事實上，石垣市與宜蘭縣蘇澳鎮為「姊妹城市」，中山義隆長期於社群媒體上強調「台灣是個國家」。當又被問到台灣立場時，他再度重申，雖台灣目前尚未加入聯合國，但考慮到經濟、法律、政治各方狀況，台灣實質具有「國家」形式。

