不甩中國抗議！美國務院：對台承諾不變已維持40年

即時中心／温芸萱報導

美國12月17日宣布對台最新軍售案，總額達111億540萬美元（約新台幣3500億元），創台美史上最大規模。軍售項目包括戰術任務網路、AH-1W攻擊直升機零件、M109A7自走砲等共8項軍售。美方指出，此舉可強化台灣防衛能力，提高中共動武成本，並展現對區域安全承諾。對中國的強烈反對，美國國務院則重申對台承諾已維持超過40年，持續不變，呼籲北京以對話解決分歧。

美國日前宣布最新一波對台軍售案，總金額高達111億540萬美元，約合新台幣3500億元，不僅創下台美軍售史上最大規模，也再度引發國際高度關注。美國國務院於12月17日正式對外說明，這次軍售內容涵蓋戰術任務網路系統、AH-1W攻擊直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、拖式與標槍反裝甲飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與700M型無人機系統，共計8項軍售案。

美方已完成國務院核准程序，並交由國防安全合作署啟動「知會國會」機制。美國相關專家分析指出，這批軍售有助於全面強化台灣防衛戰力，提升不對稱作戰與遠程精準打擊能力，進一步提高中共對台動武的成本，也對區域安全釋出明確訊號。

不過，北京方面隨即表達強烈不滿。中國外交部指控美方行為破壞台海和平穩定，並聲稱此舉向「台獨勢力」釋放錯誤訊號，對此表示「堅決反對、強烈譴責」。

對此，美國國務院回應強調，華府對台灣的長期承諾「持續不變」。據《中央社》報導，一名不具名的美國國務院發言人指出，美國對台承諾已維持超過40年，並再次敦促北京停止對台灣施加軍事、外交及經濟壓力，應以對話方式處理分歧。

