不甩中國紅色通緝！沈伯洋、范雲現身國際刑事法院前 喊話「國際仍有正義」

民進黨立委沈伯洋、范雲近日代表台灣，赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」會議，也去到具有重要意義的「國際刑事法院」。翻攝自范雲臉書



民進黨立委沈伯洋、范雲近日代表台灣，赴荷蘭海牙出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，也亮出兩人在「國際刑事法院」（International Criminal Court, ICC）前的合影，強調「國際仍有正義」。

范雲社群發文說明，國際自由聯盟（Liberal International, LI）集結全球近百個自由派政黨，長期支持台灣。這次她和沈伯洋一起代表臺灣，出席國際自由聯盟會議，ㄧ起外交接力，為臺灣發聲。

范雲指出，「國際刑事法院」對世界人權有著重要意義，是一個超越個別主權國家的獨立司法組織，會針對犯下戰爭罪、種族滅絕罪、危害人類罪、侵略罪的個人，進行司法調查與審判，普丁就因為涉嫌戰爭罪「非法移轉烏克蘭孩童」，正被頒布全球通緝逮捕令。

范雲表示，中共今日對台灣國會議員的壓迫，更顯出此行的重要性。她也強調，「國際仍有正義，我們會站在正義的ㄧ方，持續努力」。

沈伯洋也發布一段在國際刑事法院前的錄影，他表示，最近國內許多台派感到失望，因許多爛法案接連被通過，但這正是中國的「獨裁劇本」，先讓人民失望，再引發仇恨、冷漠，最終走向恐懼。

沈伯洋表示，北京曾這樣對付他，但毫無效果，他相信對台灣人也不會有效，「希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰。」他提到，諷刺的是自己作為民主守衛者，現在竟然被中共獨裁政權通緝，但他們不會畏懼，會持續拓展外交，向世界說明台灣處境，並把勇氣帶回台灣，「台灣會與所有民主同盟站在一起」。

