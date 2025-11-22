不甩中國通緝令！沈伯洋現身ICC霸氣嗆：台灣不會怕

政治中心／張予柔報導



民進黨立委沈伯洋與范雲近日前往荷蘭海牙，出席「國際自由聯盟」（Liberal International）會議，並親赴國際刑事法院（ICC）發聲。面對中國以「分裂國家」為由發布紅色通緝令，他不但沒有退縮，反而選擇站上國際舞台，強調台灣不能沉默，並呼籲民主陣營在全球權壓迫升高的情勢下要更團結。





沈伯洋曬出自己在ICC前的影片，表示近期許多台派感到失望，因國內接連通過的爭議法案，他形容這是中國慣用的「獨裁劇本」。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋在ICC前再度公開表態，指出近期國內接連通過的爭議法案，使許多台派眾感到失望。他形容這正是中國慣用的「獨裁劇本」，先是讓人民陷入失望，再逐步激起仇恨與冷漠，最終走向恐懼與放棄。沈伯洋說，北京曾以同樣手段對付他，包括發布紅色通緝令，但毫無效果。他強調，台灣同樣不會被嚇倒，「希望大家留著氣力，這會是一場長期抗戰」。





沈伯洋表示會努力拓展外交，向國際說明台灣的處境，讓大家知道台灣會與所有民主同盟站一起。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

沈伯洋提到，ICC是審判戰爭罪、種族滅絕罪與大屠殺的場所，卻在此時成為他向世界訴說威權壓迫的背景。他說，作為一名民主陣營的守護者，卻遭到獨裁政權通緝，形成強烈反差。他將進入ICC形容為跨過「自由世界與獨裁政權對陣的最後法治界限」，並強調這不僅與他個人相關，更與整個台灣的自由價值息息相關。

范雲在臉書以普丁遭ICC發布通緝令為例，強調「國際仍然有正義」。（圖／翻攝自范雲臉書）

范雲則在社群平台分享兩人合照，指出ICC作為超越主權結構的國際司法體系，並以俄羅斯總統普丁遭ICC發布通緝令為例，強調「國際仍然有正義」。她認為，中共對台灣國會議員的壓迫，更凸顯此行的必要性。沈伯洋也補充說明，自己是受國際自由聯盟正式邀請，該組織集結近百個自由民主政黨，討論在面對威權挑戰時的合作與結盟。他表示，未來會持續向國際說明台灣的處境，並將勇氣帶回台灣，「台灣會與所有民主同盟站在一起」。



原文出處：不甩中國紅色通緝令！沈伯洋現身「國際刑事法院」霸氣開嗆：台灣不會被嚇倒

