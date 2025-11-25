不甩中國「支持度飆72%」！謝金河揭日年輕人超挺高市「關鍵主因」

財經中心／曾郁雅報導





日本首相高市早苗回應「台灣有事」引發中國一連串「不適反應」，中國方面接連祭出手段，包含觀光、禁止進口等經濟報復，企圖讓高市早苗低頭，沒想到日本在地風向卻跟中國期待背道而馳，根據《讀賣新聞》最新民調，高市支持度不跌反升，一口氣衝到72%，其中18至29歲年輕族群支持率高達74%，讓財信傳媒董事長謝金河也分析背後主因了。









不甩中國制裁「高市早苗支持度飆到72%」！謝金河揭「日本年輕人愛爆她」關鍵真相

日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引發中國連串經濟報復，但日本國內支持度不減反升。（圖／翻攝自高市早苗@X）

面對中國對高市早苗施壓越來越大，高市早苗支持度從62%飆到72%，其中中40歲以上支持率是71%，30歲到40歲是76%，18到29歲是74%，這現象讓謝金河分析「顯示年輕世代支持高市的比率相當高，這也間接支持高市的強硬路線。」，認為年輕世代的覺醒就是「高市的底氣」。





不甩中國制裁「高市早苗支持度飆到72%」！謝金河揭「日本年輕人愛爆她」關鍵真相

財信傳媒董事長謝金河指出，年輕世代的高度支持展現他們對強硬政策的認同，也是高市的底氣。（圖／翻攝自高市早苗@X）





日本35歲以下世代幾乎都是在經濟低迷中成長的情況，讓謝金河點出日本新世代的心態：「這群人從出生就沒有見識過日本的繁榮」，反而讓他們更渴望看到國家再次崛起，尤其從日本1989年之後「失落的30年」誕生成長的世代更是，「很多人在想日本是什麼？日本應該是什麼？」。





不甩中國制裁「高市早苗支持度飆到72%」！謝金河揭「日本年輕人愛爆她」關鍵真相

面對中國威脅升級，日本年輕族群政治意識被喚醒，謝金河認為這將是日本再起的重要轉捩點。（圖／翻攝自高市早苗@X）

謝金河進一步提到，日本社會過去習於戰後和平與經濟穩定，但面對「終身雇傭制的瓦解、工資低迷、物價上漲、國家在全球競爭中的倒退」等難題，年輕族群不再對舊政治滿意，期待「修憲讓國家變強」、「希望日本能夠成為正常國家」在這股轉變之中，「高市正好符合他們心中那個重振日本榮光的人」，謝金河也直言，此刻隨著中國威脅全面升級，「戰後一直不關心政治，缺乏國家安全意識的年輕人也被喚醒」，高市取得年輕世代高度支持，也增強她的底氣，讓他點出：「這次很可能是日本再起很重要的轉捩點」。









